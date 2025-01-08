Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ "Немає ні найменшого шансу": Трюдо й Джолі відповіли Трампу на його план об’єднання Канади зі США

"Немає ні найменшого шансу": Трюдо й Джолі відповіли Трампу на його план об’єднання Канади зі США

Ксенія Золотова
8 січня, 2025 середа
01:35
Світ прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

У вівторок, 8 січня, прем’єр-міністр Джастін Трюдо, який йде у відставку, заявив, що Канада ніколи не стане частиною Сполучених Штатів, прокоментувавши заяву новообраного президента США Дональда Трампа, що "країні варто стати 51-м штатом США"

Зміст

Про це вони написали у соцмережах.

Коментарі Трюдо та міністра закордонних справ Канади Мелані Джолі стосуються заяв Трампа про використання "економічної сили" для реалізації його малоймовірного плану щодо об’єднання Канади зі Сполученими Штатами.

"Немає ні найменшого шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів", — написав Трюдо у X, підкресливши також тісні двосторонні зв’язки в галузі безпеки та торгівлі.

Читайте також: Велика Америка: чи дійсно Трамп планує змінити карту світу та приєднати до США Гренландію, Канаду, Мексику та Панаму. Пояснюємо 

Водночас Джолі звинуватила Трампа в тому, що він своїми зауваженнями продемонстрував "повне нерозуміння" Канади.

"Наша економіка сильна. Наші люди — наші сильні. Ми ніколи не відступимо перед обличчям загроз", — заявила вона.

Як Трамп хоче "приєднати" до США інші території

Панамський канал 

Трамп 22 грудня заявив, що Панама нібито стягує надмірну плату за користування Панамським каналом.

Він вважає, якщо "принципи, як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, тоді ми будемо вимагати повернення Панамського каналу Сполученим Штатам Америки в повному обсязі, швидко і без питань".

Президент Панами Хосе Рауль Мулін зазначив, що "кожен квадратний метр Панамського каналу та прилеглої до нього території належать Панамі".

США побудували Панамський канал на початку 1900-х років, щоб допомогти комерційним і військовим кораблям подорожувати між їхніми узбережжями.

У 1999 році Штати відмовилися від власності на водний шлях, а сталося це більш ніж через 20 років після того, як тодішній президент США Джиммі Картер підписав відповідну угоду з Панамою.

Новообраний президент США Дональд Трамп у різдвяному привітанні вчергове висловив зазіхання на Панамський канал, Канаду та Гренландію.

Гренландія

Під час своєї першої каденції Трамп заявив, що розглядає можливість купівлі США Гренландії, і скасував державну поїздку до Данії після того, як данські чиновники заявили, що автономна територія, яка є частиною королівства, не продається.

22 грудня Трамп знову заявив про наміри контролю США над Гренландією: "З метою національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Прем’єр-міністр Муте Егеде заявив, що Гренландію не можна придбати.

"Гренландія — наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися. Ми не повинні програти нашу довгу боротьбу за свободу", - сказав він.

 Після цього міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен оголосив, що країна збільшує витрати на оборону острова. Поульсен назвав це оголошення "іронічним", оскільки Трамп висловився, що володіння та контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для США.

6 січня король Данії змінив королівський герб, зробивши більш помітними зображення символів Гренландії та Фарерських островів, що було розцінено як докір Дональду Трампу після його претензій на Гренландію

Канада

29 листопада обраний президент США Дональд Трамп у розмові з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що якщо 25% торгові мита Вашингтона "вб’ють" канадську економіку, то країні варто стати 51-м штатом США.

10 грудня Трамп назвав у своїй соцмережі канадського Трюдо "губернатором величного штату Канада". 18 грудня він знову озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом через великі американські субсидії, які отримує країна. 6 січня Трамп укотре озвучив ідею зробити Канаду 51-м штатом, коментуючи відставку премʼєр-міністра Джастіна Трюдо.

 

Теги:
Новини
Канада
Дональд Трамп
Джастін Трюдо
США
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Автор Юлія Лаврук
7 січня, 2025 вiвторок
Командувач Сухопутних військ Драпатий відреагував на ситуацію у 155-й бригаді
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+4.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.13
    Купівля 42.13
    Продаж 42.73
  • EUR
    Купівля 43.77
    Продаж 44.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 січня
02:00
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія атакувала Україну ударними дронами у ніч на 8 січня: у Києві та області працювала ППО
01:52
Володимир Зеленський
Зеленський запропонував новообраній президентці Швейцарії долучитися до гумдопомоги для Сирії
00:47
конгрес США
До Конгресу США повторно внесли проєкт резолюції щодо визнання геноцидом дій Росії проти України
00:14
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті зафіксували 159 боєзіткнень: найбільше боїв сталося на Покровському та Курському напрямку
00:04
Оновлено
Міноборони
Вибори до антикорупційної ради при Міноборони відбулися. В МО розповіли, коли чекати результатів
2025, вiвторок
7 січня
23:58
Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас
РФ майже повністю окупувала Курахове, - DeepState
23:53
Ільхам Алієв
Алієв назвав Вірменію "фашистською" державою
23:19
Оновлено
Петер Сіярто
Сіярто звинуватив Україну в тому, що газ в Європі подорожчав після припинення транзиту. В МЗС Угорщині запропонували віддати місце в НАТО та ЄС
23:16
ШІ-зображення українських військових
У ЦПД пояснили, чим небезпечні відео та фото з "українськими військовими", які поширюються у TikTok
22:40
Денис Берінчик
Берінчик дізнався імʼя суперника і дату наступного чемпіонського бою
22:13
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Оточення Трампа починає ставати на землю і розуміти, що великих можливостей у них немає": політичний експерт Цибулько
22:08
Ексклюзив
Суджа, РФ, Курська область
Полковник СБУ Костенко припустив, що стало причиною активізації ЗСУ на Курщині
22:07
ЗСУ
ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колісниківки на Харківщині, - DeepState
21:57
Літак JetBlue, США
У шасі літака, який прямував з Нью-Йорка до Флориди, виявили 2 трупи
21:37
Оновлено
Олександр Лукашенко
"Гаюн": Білорусь наростила військову присутність біля кордону з Україною. У ЦПД прокоментували
21:13
Дональд Трамп
Трамп не виключив, що буде тиснути задля встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом
21:00
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Підсумки п'яти місяців бойових дій на Курщині - не на користь противника. Колонка Сергія Згурця
20:31
санкції США
США ввели санкції проти члена уряду Орбана
20:15
Дональд Трамп
Трамп виключив зустріч з Путіним до інавгурації, і заявив про можливість ескалації війни в Україні
20:02
Стела на в'їзді в Покровськ
На Покровському напрямку за останній тиждень ліквідовані понад 7600 окупантів, - речник ОСУВ "Хортиця"
20:00
OPINION
З приводу одного флешмобу: майже все XX сторіччя для України це роки сарани
19:45
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про створення переліку терористичних організацій
19:32
війна з РФ, ЗСУ
У Раді зареєстрували законопроєкт про відправлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану
18:53
Новини Заходу України
Пасажири оцінили сервіс Укрзалізниці у 2024 році: якими вагонами задоволені найбільше
18:50
Оновлено
Тибет, землетрус
У Тибеті стався землетрус магнітудою 6,8: загинули щонайменше 126 людей, є поранені
18:20
Укрзалізниця, потяг, поїзд
Укрзалізниця у 2024 році евакуювала до більш безпечних регіонів понад 30 тис. людей
18:03
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Регулятор пояснив, яким чином в Україні вимикатимуть 3G
18:00
OPINION
"Не дивіться вгору": на Заході цей фільм бачили, але висновків не зробили
17:57
Курахове
ОСУВ "Хортиця" розповіло, де в Кураховому тримаються Сили оборони, та заперечило окупацію Лозової
17:50
Євген Шевченко
Суд продовжив арешт нардепу від "Слуги Народу" Шевченку, підозрюваному в держзраді
17:36
Ексклюзив
"Всі ми маємо досвід зустрічі з цим вірусом": лікар-інфекціоніст Лапій про метапневмовірус та його групи ризику
17:25
вогонь, полум'я, пожежа
ЗСУ вдарили по командному пункту російських морпіхів на Курщині
17:22
PR
lifecell заморозив вартість акційних тарифів до кінця 2025 року
17:21
Командував ракетним ударом по Кривому Рогу: СБУ заочно оголосила підозру російському полковнику
17:19
кримінал
Німецьке подружжя зізналось у вбивстві двох українок і викраденні дитини однієї з них
17:12
діти, злочини росії
З окупації на підконтрольну уряду територію повернули ще трьох дітей
17:12
Фільм про стосунки під час окупації Київщини "Медовий місяць" покажуть на Гетеборзькому кінофестивалі
17:06
Ексклюзив
На фото: боєприпаси
У Defense Express пояснили, чому серед вироблених для ЗСУ боєприпасів періодично можуть траплятися неякісні
16:48
Будинок Волтера Вайта з серіалу "Пуститися берега" виставили на продаж за $4 млн
16:47
Андрій Ярмоленко, Динамо
Лідер "Динамо" Ярмоленко відновився від травми перед фінальними матчами ЛЄ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV