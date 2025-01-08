В Україні з'явиться День армійської авіації ЗСУ

Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.

Нове свято відзначатимуть щороку 3 липня.

В указі зазначається, що цей день встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.