В Україні з'явиться День армійської авіації ЗСУ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження в Україні Дня армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил
Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента.
Нове свято відзначатимуть щороку 3 липня.
В указі зазначається, що цей день встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- Раніше Зеленський підписав указ про впровадження Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття 21 травня, а також Дня Державної спеціальної служби транспорту, яке відзначатимуть щороку 5 лютого.
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