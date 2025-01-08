Вбили подружжя з 4-річною дитиною заради $6 тис.: на Чернігівщині трьох осіб засудили до довічного

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що колишній військовослужбовець організував озброєну злочинну групу, до якої залучив двох цивільних осіб - чоловіка та жінку.

Зазначається, що у травні 2023 року організатор запропонував знайомому чоловіку з Києва купити в нього автівку. Місцем зустрічі для цього він визначив неробочу заправну станцію на Чернігівщині. Потерпілий приїхав туди з Києва разом зі своєю сім’єю - дружиною та малолітнім сином.

Готуючись до вчинення злочину, учасники банди замінили номерні знаки на авто, взяли з собою вогнепальну зброю з бойовими припасами, лопату та вирушили на зустріч.

Біля лісопосадки вони розстріляли автівку з усією родиною та заволоділи їхнім майном. Щоб приховати сліди злочину, засуджені закопали тіла подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік та підпалили їхню автівку. Викрадені 6 тис. доларів учасники банди розподілили між собою.

Наступного дня після вчинення злочинів всіх учасників банди затримали. На вирок суду вони очікували під вартою.

Фігурантів визнали винними в умисному вбивстві трьох людей, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю, незаконному заволодінні транспортним засобом, умисному знищенні майна. Двох співучасників також визнано винними у зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.

Учасників банди засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати рідним загиблих 30 млн грн моральної шкоди.