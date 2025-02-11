Уряд звільнив голову Держслужби водного транспорту Ігнатенка

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ігнатенка призначили очільником Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України у грудні 2022 року. До цього він очолював флот компанії Нібулон, з 2017 року був комерційним директором ТОВ "Грейн-Трансшипмент". У 2020 році став депутатом Миколаївської облради, а з 2022 року служив у ЗСУ. Під час служби брав участь у звільненні Херсона.

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови Адміністрації судноплавства призначили Миколу Кравчука, який до цього був першим заступником Ігнатенка.

З 2011 по 2023 рік Кравчук займав керівні посади на підприємствах, зокрема у період з 2022 до 2023 року був заступником директора та перший заступником директора КП "Київблагоустрій". З травня 2023 року обраний на посаду голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області.

