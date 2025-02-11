День безпечного Інтернету: Google презентує дослідження про онлайн-безпеку дітей в Україні

За даними дослідження, в Україні середній вік, коли батьки дають дітям власний смартфон, становить 8 років; до цього діти зазвичай ділять пристрої з іншими членами родини. Більше половини батьків підлітків повідомили, що у їхньої дитини є комп’ютер.

Як показує дослідження, насамперед в Україні батьки дають своїм дітям телефон з підключенням до інтернету, щоб бути з ними на зв'язку в будь-який момент. Переважна більшість батьків називають цю причину, незалежно від віку дітей. Також третина батьків сказали, що не хочуть, щоб їхні діти відчували себе соціально ізольованими, якщо не мають смартфона.



Більшість дітей віком від 5 до 8 років проводять онлайн 1-3 години на день, тоді як більшість підлітків віком 13-17 років – понад 3 години щодня (79%).

Застосунки/веб-сайти, які найбільше використовують діти в Україні – освітні, за ними йдуть розважальні. Українські діти також часто користуються соціальними мережами, особливо соцмережі популярні серед підлітків – 73%.



Безпека в інтернеті – це критично важлива тема для українських батьків. Переважна більшість (80%) з них кажуть, що обговорювали цю тему зі своїми дітьми протягом останнього року, незалежно від їхнього віку. При цьому розмови про безпеку в інтернеті починаються вже, коли дитині від 5 до 8 років. Загалом, приблизно три чверті всіх батьків вважають, що вони ініціювали обговорення безпеки в Інтернеті в належному для їхньої дитини віці, але приблизно 20% думають, що вони повинні були провести таку розмову, коли їхня дитина була молодшою.

Невимушені розмови з дітьми більшість (53%) батьків вважає найкращим способом навчити дітей цифровій безпеці. Водночас встановлення правил за допомогою технологій батьківського контролю є також ефективним способом забезпечення безпеки дитини в інтернеті – так вважають 22% батьків. Використання батьківського контролю зменшується з віком дитини, оскільки лише 12% батьків підлітків віком 13-17 років кажуть, що використовують такі рішення, порівняно з 29% батьків молодших дітей.

Переважна більшість батьків (70%) встановлюють правила щодо часу, який діти проводять за пристроями. При цьому такі обмеження використовують 76% батьків дітей віком 5-8 років і 71% – батьки дітей від 9 до 12 років. У віці 13-17 років цей показник знижується до 64%. У випадку з підлітками встановлення обмежень є складнішим: за словами 36% батьків, їхні діти користуються пристроями без обмежень у часі.

Батьки обговорюють зі своїми дітьми широкий спектр питань безпеки. Так, 70% батьків проводили розмови щодо розуміння справжнього/підробленого контенту, у той час, як конфіденційність і безпека, як правило, більше хвилюють батьків підлітків, і тому ця тема, ймовірніше, стає предметом обговорення. Крім того, питання невідповідного контенту стала темою для обговорення у 50% батьків, а контенту сексуального характеру – у 49%, при цьому з віком ця тема стає більш актуальною – до 55% для батьків дітей віком 13-17 років. Тема кібербулінгу також частіше стає темою обговорення з віком: 41% – 5-8 років, 39% – 9-12 років і 47% – 13-17 років.

Щоб допомогти батькам знайти правильний баланс для своїх дітей в інтернеті, освітні ініціативи Google, такі як платформа “Безпека дітей в Інтернеті” (включно з Посібником із безпеки дітей в Інтернеті, Посібником із медіаграмотності для підлітків та інтерактивною онлайн-грою "Interland: Безпека дітей в Інтернеті") та “YouTube: Натисніть на паузу”, допомагають батькам, вчителям, дітям та підліткам безпечно та впевнено орієнтуватися в онлайн-світі. Google через Google.org підтримує близько 70 організацій в Європі, які пропонують освітні програми з цифрової грамотності. Також рішення для батьківського контролю, такі як Family Link та YouTube Kids, пропонують рекомендації, що відповідають певному віку.

∗Дослідження було проведене компанією Topline, що спеціалізується на дослідженнях ринку, у серпні 2024 року на репрезентативній вибірці з 570 осіб в Україні, батьків віком від 18 до 65 років.