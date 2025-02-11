Осінтери повідомили про прибуття в Москву літака спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. У Кремлі заявили, що їм "нема чого сказати" з цього приводу

Про це повідомив проєкт OSINTdefender у соціальній мережі Х.

"Бізнес-літак Gulfstream G650ER, який вчора вилетів з Вашингтона і, як стверджується, належить Стіву Віткоффу, спеціальному посланнику на Близькому Сході й близькому помічнику президента США Трампа, увійшов у повітряний простір Росії й наближається до Москви", – йдеться в дописі.

A Gulfstream G650ER Business Jet which departed yesterday from Washington D.C. and is claimed to be owned by Steve Witkoff, Special Envoy to the Middle East and Close-Aide to U.S. President Trump, has entered Russian Airspace and is approaching Moscow. pic.twitter.com/yfAalcQ1YL — OSINTdefender (@sentdefender) February 11, 2025

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сьогодні на брифінгу сказав, що Кремлю "нема чого сказати" щодо публікацій про візит до РФ спецпосланця Трампа.

Водночас о 10:52 РІА Новини повідомляли, що пані посол США в Москві Лінн Трейсі відвідала російське МЗС. Причини візиту наразі невідомі.