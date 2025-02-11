Осінтери повідомили про прибуття в Москву літака спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа. У Кремлі заявили, що їм "нема чого сказати" з цього приводу
У вівторок, 11 лютого, до Москви прибув літак, який імовірно належить спеціальному посланцю США з питань Близького Сходу Стіву Віткоффу
Про це повідомив проєкт OSINTdefender у соціальній мережі Х.
"Бізнес-літак Gulfstream G650ER, який вчора вилетів з Вашингтона і, як стверджується, належить Стіву Віткоффу, спеціальному посланнику на Близькому Сході й близькому помічнику президента США Трампа, увійшов у повітряний простір Росії й наближається до Москви", – йдеться в дописі.
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков сьогодні на брифінгу сказав, що Кремлю "нема чого сказати" щодо публікацій про візит до РФ спецпосланця Трампа.
Водночас о 10:52 РІА Новини повідомляли, що пані посол США в Москві Лінн Трейсі відвідала російське МЗС. Причини візиту наразі невідомі.
- Заступник російського міністра закордонних справ Сергій Рябков 10 лютого заявив, що Москва готова відновити діалог із Сполученими Штатами, зокрема - обговорювати "врегулювання в Україні".
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