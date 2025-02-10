Заступник Лаврова заявив про готовність РФ обговорити з США "врегулювання в Україні"

Про це повідомляє Интерфакс.

"Команда Трампа, незважаючи на суперечливість заявлених ним самим і його людьми позицій, хоча б позначає зацікавленість у відновленні перерваного демократами діалогу з Росією. Ми готові до діалогу, про що говорилося неодноразово, в тому числі готові обговорювати врегулювання в Україні, але тільки на рівноправній, взаємоприйнятній основі", - заявив Рябков.

Він також згадав про "невелике вікно можливостей для нормалізації" відносин Москви з Вашингтоном, а щодо "українського врегулювання" наголосив на необхідності "визнання реалій на землі і викорінення першопричин кризи".

"Мова ультиматумів, епатажні вкидання, спроби сказати нам, що нам надасть велику послугу в обмін на згоду з завідомо непрохідними вимогами, — все це у відносинах і діалозі з Росією не пройде", - додав Рябков.

Можлива зустріч Трампа й Путіна: що відомо?

7 січня президент США заявив, що Путін має намір з ним зустрітись. Проте виключив можливу зустріч до інавгурації.

За інформацією Reuters, наразі йде підготовка до зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Згодом речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що той готовий до зустрічі з Трампом без попередніх умов, а сам Путін згодом оголосив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією президента США щодо війни в Україні.

31 січня Трамп оголосив, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією: він сподівається, що разом з лідером Кремля зробить щось "значне" для припинення війни.

3 лютого Reuters писало, що РФ розглядає Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію можливими місцями проведення саміту Путіна й Трампа.

Також пізніше голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що зустріч російського диктатора й президента США "відбудеться скоро"

9 лютого Трамп розповів, що розмовляв з Путіним телефоном, щоб спробувати домовитися про припинення війни в Україні. У Кремлі водночас не змогли підтвердити чи спростувати цю інформацію.