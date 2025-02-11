"Тимощука не існує й не існуватиме в українському футболі": Андрій Шевченко прокоментував рішення CAS

Про це Шевченко сказав під час пресконференції в Будинку футболу, де звітував за перший рік на посаді президента УАФ.

В Андрія Шевченка запитали, якими будуть подальші кроки УАФ після того, як Анатолій Тимошук виграв апеляцію в спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні проти Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів.

"Тимощука не існує і не буде існувати в українському футболі. Це однозначна позиція всієї спільноти, моя і всіх нас. Те, що він виграв апеляцію в CAS – це не ми приймали рішення, тому… Я можу сказати, що для нас усіх він не існує в українському футболі, і для мене це однозначно. Тому не думаю, що його тему взагалі треба порушувати", – сказав Шевченко.

Хто такий Анатолій Тимощук

45-річний Анатолій Тимощук грав за "Волинь", "Шахтар", німецьку "Баварію", російський "Зеніт", казахстанський "Кайрат" та провів 144 матчі за збірну України.

Після завершення ігрової кар'єри працює асистентом головного тренера у "Зеніті", який він відмовився залишати після початку повномасштабної війни РФ проти України.

11 березня 2022 року контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.

У відповідь Тимощук судився з УАФ через рішення позбавити його усіх титулів та заборону працювати у футболі.

У листопаді 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні задовольнив апеляцію Тимощука