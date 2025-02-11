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"Тимощука не існує й не існуватиме в українському футболі": Андрій Шевченко прокоментував рішення CAS

Олена Будько
11 лютого, 2025 вiвторок
14:34
Футбол Анатолій Тимощук

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко сказав, що ексгравця збірної України Анатолія Тимощука "не існує й не існуватиме в українському футболі"

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Про це Шевченко сказав під час пресконференції в Будинку футболу, де звітував за перший рік на посаді президента УАФ.

В Андрія Шевченка запитали, якими будуть подальші кроки УАФ після того, як Анатолій Тимошук виграв апеляцію в спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні проти Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів.

"Тимощука не існує і не буде існувати в українському футболі. Це однозначна позиція всієї спільноти, моя і всіх нас. Те, що він виграв апеляцію в CAS – це не ми приймали рішення, тому… Я можу сказати, що для нас усіх він не існує в українському футболі, і для мене це однозначно. Тому не думаю, що його тему взагалі треба порушувати", – сказав Шевченко.

Хто такий Анатолій Тимощук

45-річний Анатолій Тимощук грав за "Волинь", "Шахтар", німецьку "Баварію", російський "Зеніт", казахстанський "Кайрат"  та провів 144 матчі за збірну України. 

Після завершення ігрової кар'єри працює асистентом головного тренера у "Зеніті", який він відмовився залишати після початку повномасштабної війни РФ проти України.  

11 березня 2022 року контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.

У відповідь Тимощук судився з УАФ через рішення позбавити його усіх титулів та заборону працювати у футболі.

У листопаді 2024 року спортивний арбітражний суд у Лозанні задовольнив апеляцію Тимощука

Теги:
Новини
Спорт
Андрій Шевченко
Війна з Росією
УАФ
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