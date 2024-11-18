Тимощук виграв у Спортивному арбітражі справу проти УАФ щодо позбавлення його усіх титулів

Про це повідомляє Трибуна.

За інформацією видання, CAS (Спортивний арбітражний суд) задовольнив апеляцію Тимощука, який вимагав зняти з нього санкції УАФ через його роботу тренером російського "Зеніту" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В УАФ підтвердили, що отримали відповідне рішення суду в Лозанні.

"УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як Тимощук не місце в українському футболі", – прокоментували в УАФ.

Хто такий Анатолій Тимощук

45-річний Анатолій Тимощук грав за "Волинь", "Шахтар", німецьку "Баварію", російський "Зеніт", казахстанський "Кайрат" та провів 144 матчі за збірну України.

Після завершення ігрової кар'єри працює асистентом головного тренера у "Зеніті", який він відмовився залишати після початку повномасштабної війни РФ проти України.

11 березня 2022 року контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.

У відповідь Тимощук судився з УАФ через рішення позбавити його усіх титулів та заборону працювати у футболі.