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Тимощук виграв у Спортивному арбітражі справу проти УАФ щодо позбавлення його усіх титулів

Дмитро Марценишин
18 листопада, 2024 понедiлок
18:32
Футбол Анатолій Тимощук

Спортивний арбітражний суд в Лозанні задовольнив апеляцію колишнього гравця збірної України проти Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів

Зміст

Про це повідомляє Трибуна

За інформацією видання, CAS (Спортивний арбітражний суд) задовольнив апеляцію Тимощука, який вимагав зняти з нього санкції УАФ через його роботу тренером російського "Зеніту" після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

В УАФ підтвердили, що отримали відповідне рішення суду в Лозанні. 

"УАФ справді вже отримала рішення від CAS. На жаль до цієї справи європейці підійшли максимально формально та підтвердили часткове нерозуміння реалій, в яких ми живемо. Позиція української футбольної спільноти однозначна та не змінювалось ніколи. Таким як Тимощук не місце в українському футболі", – прокоментували в УАФ.

Хто такий Анатолій Тимощук

45-річний Анатолій Тимощук грав за "Волинь", "Шахтар", німецьку "Баварію", російський "Зеніт", казахстанський "Кайрат"  та провів 144 матчі за збірну України. 

Після завершення ігрової кар'єри працює асистентом головного тренера у "Зеніті", який він відмовився залишати після початку повномасштабної війни РФ проти України.  

11 березня 2022 року контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Анатолія Тимощука усіх титулів, ліцензії тренера та відлучив від футболу.

У відповідь Тимощук судився з УАФ через рішення позбавити його усіх титулів та заборону працювати у футболі.

Теги:
Спорт
Шахтар
Збірна України
Волинь
Війна з Росією
УАФ
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