"Редакція", "Фрагменти льоду" й "Самотній Захід": у Києві оголосили лауреатів Кіно-театральної премії "Чорний лотос"
У Києві вручили третю Премію "Чорний лотос", якою відзначають акторів, режисерів, сценаристів, драматургів кіно й театру року, що минув
Про це засновник Премії Олексій Гладушевський повідомив у facebook.
Премію започаткував засновник та генеральний продюсер кінофестивалю Миколайчук OPEN у Чернівцях Олексій Гладушевський.
"Досі не знаю, як я це все вирулив, але третя Кіно-театральна премія-відзнака "Чорний лотос" від мого однойменного телеграм-каналу про кіно і театр відбулася", - поділився Гладушевський.
Під час заходу виступила драматургиня Катерина Пенькова, яка стала організаторкою ходу "Підтримай 46" від Молодого театру до КМДА в підтримку дівчат, які зазнали харасменту та сексуального насилля.
Лауреатами премії "Чорний лотос" стали:
- Актор другого плану в кіно — Саша Новиков ("Малевич", режисерка Дарія Онищенко);
- Актор другого плану в театрі — Олег Гоцуляк ("Отелло", режисерка Оксана Дмитрієва, Театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра);
- Акторка другого плану в кіно — Ірма Вітовська-Ванца ("БожеВільні", режисер Денис Тарасов);
- Акторка другого плану в театрі — Даша Пльондер ("Ковзанка", режисер Дмитро Леончик, театр "Золоті ворота");
- Серіал — "Перевізниця" (Starlight Media, шоуранер Євген Тунік);
- Відкриття року — Ольга Голдис ("Отелло", Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки; "Процес", Театр на Подолі, режисер обох вистав Давид Петросян);
- Короткометражний фільм — "Нюанс" (режисер Олег Кібальник) та "Останній "крайній" дубль" (режисерка і продюсерка Маргарита Воронова);
- Документальний фільм — "Фрагменти льоду" (режисерка Марія Стоянова, продюсери Аліна Горлова, Максим Наконечний);
- Актор у кіно (головна роль) — Віктор Жданов ("Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв);
- Актор у театрі (головна роль) — Арсен Бойчук ("На полі крові", режисерка Маргарита Стельмах-Юр, Камерний театр "Маланка");
- Акторка у кіно (головна роль) — Олена Узлюк ("Уроки толерантності", режисер Аркадій Непиталюк);
- Акторка в театрі (головна роль) — Римма Зюбіна ("Вороги. Історія любові", режисер Максим Голенко, Національний театр імені Марії Заньковецької);
- Режисерка (кіно) — Жанна Озірна ("Медовий місяць");
- Режисерка (театр) — Тамара Трунова ("Ha*l*t", Театр на Лівому березі);
- Фільм року — "Редакція" (режисер Роман Бондарчук, продюсерка Дарія Бассель);
Вистава року — "Самотній Захід" (режисер Олександр Соколов, продюсерка Катерина Янюк).
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