"Редакція", "Фрагменти льоду" й "Самотній Захід": у Києві оголосили лауреатів Кіно-театральної премії "Чорний лотос"

Про це засновник Премії Олексій Гладушевський повідомив у facebook.

Премію започаткував засновник та генеральний продюсер кінофестивалю Миколайчук OPEN у Чернівцях Олексій Гладушевський.

"Досі не знаю, як я це все вирулив, але третя Кіно-театральна премія-відзнака "Чорний лотос" від мого однойменного телеграм-каналу про кіно і театр відбулася", - поділився Гладушевський.

Під час заходу виступила драматургиня Катерина Пенькова, яка стала організаторкою ходу "Підтримай 46" від Молодого театру до КМДА в підтримку дівчат, які зазнали харасменту та сексуального насилля.

Лауреатами премії "Чорний лотос" стали: