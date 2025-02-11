Очільниця мінфіну Великої Британії заявила, що країна не вводитиме мита у відповідь на дії США

Про це інформує Bloomberg.

"Я твердо вірю, що угода може бути укладена, - наголосила Рівз. - Я не вірю в тарифи. Я не хочу бачити більше тарифів".

Британський уряд сподівається, що його збалансовані торговельні відносини зі США можуть стати аргументом для отримання вільного доступу до американського ринку.

"Збалансована торгівля - а саме таку торгівлю мають Велика Британія та США - не має ні надлишку, ні дефіциту, наша торгівля є досить збалансованою. Насправді не існує жодної проблеми, яку потрібно вирішувати за допомогою тарифів чи будь-яких інших бар'єрів", - додала вона.

Рівз також зазначила, що близько 10% сталі, виготовленої у Великій Британії, експортується до США, а країна також імплементує сталь з американських підприємств. Вона припустила, що, хоча ЄС заявив, що відповість "твердими і пропорційними контрзаходами", заходи у відповідь не допоможуть британській економіці.

"Якщо ми будемо оподатковувати речі, які надходять з Америки, то найбільше програють люди в нашій країні, які купують ці речі, які тепер платять більше грошей за те, за що раніше вони платили менше, - зауважила Рівз. - Для Америки це також гірше, тому що тамтешні товари стануть дорожчими. Це підштовхує інфляцію, а ми намагаємося її знизити".

Рівз планує обговорити цю позицію з міністром фінансів США Скоттом Бессентом на черговій зустрічі міністрів фінансів країн G20 у Кейптауні.