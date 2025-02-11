Заявляю публічно: як громадянин України я не хочу вислуховувати зауваження партнерів, що в України (як кажуть їм) немає коштів на виплати компенсації сім'ям загиблих воїнів, натомість безсоромно, з особливим цинізмом, проштовхується закупівля за 47 500 000 000 обладнання (ще й не весь комплект) від російських атомних реакторів.

Без ТЕО, з порушенням законів, з чіткими ознаками корупційних ризиків (є офіційний висновок профільного комітету парламенту).

При тому ще йде посилання на захоплену росіянами ЗАЕС.