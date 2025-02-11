"Впіхнуть невпіхуємоє". Що означає ухвалення закону про добудову ХАЕС
Якщо таке пройде у Верховній Раді та підпише Володимир Зеленський — як це сприймати? Війна закінчилася?!
Заявляю публічно: як громадянин України я не хочу вислуховувати зауваження партнерів, що в України (як кажуть їм) немає коштів на виплати компенсації сім'ям загиблих воїнів, натомість безсоромно, з особливим цинізмом, проштовхується закупівля за 47 500 000 000 обладнання (ще й не весь комплект) від російських атомних реакторів.
Без ТЕО, з порушенням законів, з чіткими ознаками корупційних ризиків (є офіційний висновок профільного комітету парламенту).
При тому ще йде посилання на захоплену росіянами ЗАЕС.
Якщо таке пройде у Верховній Раді та підпише Володимир Зеленський — як це сприймати? Війна закінчилася?! Відмовились від деокупації Запорізької атомної станції?! Хочемо в процесі переговорів із США і ЄС дати пас ворогам росіянам?!
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Я глибоко вивчив це питання (ще до того, як пішла ця відчайдушна спроба "впіхнуть невпіхуємоє" (c). І аргументи за, і аргументи проти. Слухав уважно як міністра енергетики, главу Енергоатому, так і фахівців галузі, які ставлять під сумнів таку оборудку. До речі, а чому жодного рішення не приймає Наглядова рада Енергоатому?! Щось таки трохи підозрюють?
Скажу вам суто свою думку: викинути такі величезні фінансові ресурси з корупційними ризиками на сумнівне російське обладнання та ще й коли стратегія генерації в країни інша (а далі яка буде — невідомо) - не відповідає зараз ані пріоритетам, ані першочерговим цілям, ані здоровому глузду, і по суті — не в національних інтересах України!
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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