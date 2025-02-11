УАФ анонсувала створення власного мобільного застосунку

Про це пише UA-Футбол.

Як зазначається, у вівторок 11-го лютого, під час пресконференції в Будинку футболу Шевченко виступив зі звітом за перший рік на посаді президента УАФ і поділився з громадськістю планами на 2025 рік.

Зокрема, він оголосив про ідею створення мобільного додатка УАФ. Очікується, що за допомогою застосунку українські уболівальники зможуть оперативно отримувати доступ до матчів, квитків, новин, статистики та аналітики в одному й зручному місці.

Крім того, повідомляється, що було створено систему електронного документообігу, а також ERP-систему управління проєктами. Все перейшло з паперових документів у цифрові.