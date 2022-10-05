Через санкції Росія продає метали в збиток до 50%, - росЗМІ

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на джерело в одній з компаній галузі.

За їхніми даними, останніми місяцями були прецеденти "негативної рентабельності" на експортних напрямках. Причому за окремими контрактами цей показник сягав мінус 49%.

Відрізані від західних ринків санкціями металурги намагаються налагодити логістику поставок до Азії, але обсяги експорту металів залізницею у вересні впали на 43%, сказав заступник гендиректора ВАТ РЖД Олексій Шило.

За словами Шило, постачання на азіатський ринок стали невигідними, оскільки ціни на російську продукцію не дають змогу покривати транспортні витрати.

Нагадаємо, сьогодні, 5 жовтня посли країн ЄС ухвалили черговий пакет санкцій проти РФ, який, зокрема включає й нові обмеження на експорт металу.

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