Посли країн ЄС схвалили новий пакет санкцій проти РФ

Посли країн Євросоюзу у середу, 5 жовтня, затвердили деталі восьмого пакета санкцій проти Росії

Про це повідомив у своєму Twitter редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС схвалили всі деталі пакета санкцій проти Росії та запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00", - зазначив він.

До восьмого пакета санкцій увійшли:

Заборона морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту, та заборона на пов'язані з цим послуги;

Розширена заборона на імпорт товарів – металопродукції, деревної маси, паперу, машин та приладів, хімікатів, пластику, сигарет тощо;

Заборона на надання ІТ, інжинірингових та юридичних послуг російським суб'єктам, подальша заборона експорту технологій;

Розширення режиму санкцій на Херсон та Запоріжжя, нові критерії для обходу санкцій та нові списки.

Відтак, офіційна публікація санкційного пакета очікується завтра, 6 жовтня.

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