Посли країн ЄС схвалили новий пакет санкцій проти РФ
Посли країн Євросоюзу у середу, 5 жовтня, затвердили деталі восьмого пакета санкцій проти Росії
Посли країн Євросоюзу у середу, 5 жовтня, затвердили деталі восьмого пакета санкцій проти Росії
Про це повідомив у своєму Twitter редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.
"Посли ЄС схвалили всі деталі пакета санкцій проти Росії та запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00", - зазначив він.
До восьмого пакета санкцій увійшли:
- Заборона морського транспортування російської нафти до третіх країн за цінами, що перевищують верхню межу ціни на нафту, та заборона на пов'язані з цим послуги;
- Розширена заборона на імпорт товарів – металопродукції, деревної маси, паперу, машин та приладів, хімікатів, пластику, сигарет тощо;
- Заборона на надання ІТ, інжинірингових та юридичних послуг російським суб'єктам, подальша заборона експорту технологій;
- Розширення режиму санкцій на Херсон та Запоріжжя, нові критерії для обходу санкцій та нові списки.
Відтак, офіційна публікація санкційного пакета очікується завтра, 6 жовтня.
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