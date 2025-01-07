lifecell заморозив вартість акційних тарифів до кінця 2025 року

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

"Мобільний оператор, послугами якого я зараз користуюся, суттєво підняв ціни.Тому я вирішила змінити оператора. Мене зацікавила акція "сТОП-ціна" від lifecell. Ціна низька й фіксована протягом року. Можу користуватися їхніми послугами", – розповіла журналістам киянка Оксана.

Представники оператора зазначають: через цю акцію значно зріс попит на послугу.

"Ми бачимо, що ціни зростають, у тому числі на мобільний зв'язок. Ця акція дає можливість зафіксувати досить привабливу ціну на весь 2025 рік для абонентів, які переносять номер до lifecell у грудні та січні", – зазначив своєю чергою директор lifecell Михайло Шелемба.

У компанії також розуміють, що абонентам важливо мати зв’язок під час блекаутів, тому встановлюють альтернативні джерела живлення на базові станції. Нещодавно прибула частина великої партії з 33 тисяч сучасних літієвих батарей. Оператор очікує, що оснащене ними обладнання зможе тримати зв’язок до 10 годин, коли вимикають світло. Ще 15 тисяч подібних батарей lifecell встановив раніше.

"Ми маємо можливість інвестувати в підвищення сталості мережі, в розширення нашого покриття, в розширення пропускної місткості мережі. При цьому ми завжди дивимося, щоб ціна, яку ми даємо клієнтам, була кращою, ніж у конкурентів", – наголосив Михайло Шелемба.

Акція "сТОП-ціна" діє при перенесенні номера до lifecell до кінця січня 2025 року з підключенням акційних тарифних планів.

Аби перенести номер до lifecell, потрібно звернутися в магазин або подати заявку на сайті мобільного оператора та пройти процедуру онлайн. Головне – встигнути це зробити до 31 січня, аби мати шанс скористатись акцією "сТОП-ціна" та заощаджувати на зв’язку до кінця 2025 року.