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Укрзалізниця у 2024 році евакуювала до більш безпечних регіонів понад 30 тис. людей

Юлія Юліна
7 січня, 2025 вiвторок
18:20
Суспільство Укрзалізниця, потяг, поїзд

Укрзалізниця у 2024 році евакуювала понад 30 тис. людей. Більшість із них – це вразливі групи, пасажири з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми та тваринами

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Упродовж року залізничники вивозили людей із Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донеччини (зокрема з Покровська), Запоріжжя, а також Павлограда, куди наприкінці 2024 року вивозили мешканців Донбасу.

"Повномасштабне вторгнення триває, тож Укрзалізниця у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями й у 2025 році продовжує евакуаційний процес, організовуючи рейси із Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя та Павлограда, куди доставляють пасажирів з усього регіону, в тому числі з найближчих населених пунктів Донеччини", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Загалом майже 4 млн 200 тисяч пасажирів виїхали до більш безпечних регіонів із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

  • У 2023 році Укрзалізниця здійснила понад тисячу евакуаційних рейсів, під час яких перевезла понад 60 тис. цивільних.
  • У березні 2024 року Укрзалізниця вперше показала поїзд для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників. У ньому всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.
Теги:
Новини
Україна
Укрзалізниця
Війна з Росією
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