Укрзалізниця у 2024 році евакуювала до більш безпечних регіонів понад 30 тис. людей

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Упродовж року залізничники вивозили людей із Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донеччини (зокрема з Покровська), Запоріжжя, а також Павлограда, куди наприкінці 2024 року вивозили мешканців Донбасу.

"Повномасштабне вторгнення триває, тож Укрзалізниця у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями й у 2025 році продовжує евакуаційний процес, організовуючи рейси із Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя та Павлограда, куди доставляють пасажирів з усього регіону, в тому числі з найближчих населених пунктів Донеччини", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Загалом майже 4 млн 200 тисяч пасажирів виїхали до більш безпечних регіонів із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.