Укрзалізниця у 2024 році евакуювала до більш безпечних регіонів понад 30 тис. людей
Укрзалізниця у 2024 році евакуювала понад 30 тис. людей. Більшість із них – це вразливі групи, пасажири з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми та тваринами
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Упродовж року залізничники вивозили людей із Харківщини, Сумщини, Херсонщини, Донеччини (зокрема з Покровська), Запоріжжя, а також Павлограда, куди наприкінці 2024 року вивозили мешканців Донбасу.
"Повномасштабне вторгнення триває, тож Укрзалізниця у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями й у 2025 році продовжує евакуаційний процес, організовуючи рейси із Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя та Павлограда, куди доставляють пасажирів з усього регіону, в тому числі з найближчих населених пунктів Донеччини", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Загалом майже 4 млн 200 тисяч пасажирів виїхали до більш безпечних регіонів із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
- У 2023 році Укрзалізниця здійснила понад тисячу евакуаційних рейсів, під час яких перевезла понад 60 тис. цивільних.
- У березні 2024 року Укрзалізниця вперше показала поїзд для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників. У ньому всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.13 Купівля 42.13Продаж 42.73
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.5
- Актуальне
- Важливе