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У 2023 році "Укрзалізниця" здійснила 1100 евакуаційних рейсів

30 грудня, 2023 субота
05:42
Війна з Росією медична евакуація

Впродовж року, що минає, "Укрзалізниця" здійснила понад тисячу евакуаційних рейсів, під час яких перевезла понад 60 тисяч людей

Про це компанія-перевізник повідомила у своєму telegram-каналі.

Зазначається, що "Укрзалізниця" здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонської, Донецької, Запорізької та Сумської областей, а також евакуювала понад 61 тисячу пасажирів, серед яких - майже 15 тисяч дітей та людей з інвалідністю.

Крім того, залізничники перевезли медичними поїздами майже 4500 поранених цивільних та цивільних з важкими захворюваннями, що потребували спеціальних умов перевезення.

"У всіх працівників залізниці наприкінці цього року є одне головне бажання: щоб наприкінці наступного року в графі "евакуйовані пасажири" ми могли проставити цифру "0". І видалити цю позицію з аналітики на 2025 рік – за відсутністю потреби в ній", - йдеться у повідомленні.

  • "Потяг до перемоги" від Укрзалізниці, який розписали українські митці, виграв European Excellence Awards: він здобув перемогу в категорії "Транспорт та логістика".
транспорт
Укрзалізниця
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