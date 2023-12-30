У 2023 році "Укрзалізниця" здійснила 1100 евакуаційних рейсів
Впродовж року, що минає, "Укрзалізниця" здійснила понад тисячу евакуаційних рейсів, під час яких перевезла понад 60 тисяч людей
Про це компанія-перевізник повідомила у своєму telegram-каналі.
Зазначається, що "Укрзалізниця" здійснила 1100 евакуаційних рейсів з Херсонської, Донецької, Запорізької та Сумської областей, а також евакуювала понад 61 тисячу пасажирів, серед яких - майже 15 тисяч дітей та людей з інвалідністю.
Крім того, залізничники перевезли медичними поїздами майже 4500 поранених цивільних та цивільних з важкими захворюваннями, що потребували спеціальних умов перевезення.
"У всіх працівників залізниці наприкінці цього року є одне головне бажання: щоб наприкінці наступного року в графі "евакуйовані пасажири" ми могли проставити цифру "0". І видалити цю позицію з аналітики на 2025 рік – за відсутністю потреби в ній", - йдеться у повідомленні.
- "Потяг до перемоги" від Укрзалізниці, який розписали українські митці, виграв European Excellence Awards: він здобув перемогу в категорії "Транспорт та логістика".
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