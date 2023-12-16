"Потяг до перемоги" від Укрзалізниці виграв European Excellence Awards
"Потяг до перемоги" від Укрзалізниці, який розписали українські митці, виграв European Excellence Awards: він здобув перемогу в категорії "Транспорт та логістика"
Про це інформує пресслужба компанії.
"Церемонія нагородження European Excellence Awards відбулася 8 грудня в Берліні, Німеччина. Проєкт Укрзалізниці та агенції Gres Todorchuk став найкращим у категорії "Транспорт і логістика", обійшовши конкурентні кейси DHL, FedEx, VAG", - йдеться в повідомленні.
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В Укрзалізниці нагадали, що цей потяг є присвятою спротиву українців на тимчасово окупованих територіях. Він першим заїхав на деокуповану Донеччину, Харківщину та Херсонщину. ⠀
Фото: Укрзалізниця
Довідково. "Потяг до перемоги" - це 7 вагонів, розписаних українськими митцями в рамках спільного проєкту Укрзалізниці, комунікаційної агенції Gres Todorchuk та сучасних українських митців під кураторством Каті Тейлор для подяки героїчним українцям на тимчасово окупованих територіях під час російського вторгнення в Україну.
- 8 грудня гурт "Танок на майдані Конґо" презентував відеороботу на нову пісню "Знайди мене", яку зняли на території Укрзалізниці.
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