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"Потяг до перемоги" від Укрзалізниці виграв European Excellence Awards

16 грудня, 2023 субота
21:39
Суспільство Потяг до перемоги

"Потяг до перемоги" від Укрзалізниці, який розписали українські митці, виграв European Excellence Awards: він здобув перемогу в категорії "Транспорт та логістика"

Про це інформує пресслужба компанії. 

"Церемонія нагородження European Excellence Awards відбулася 8 грудня в Берліні, Німеччина. Проєкт Укрзалізниці та агенції Gres Todorchuk став найкращим у категорії "Транспорт і логістика", обійшовши конкурентні кейси DHL, FedEx, VAG", - йдеться в повідомленні. 

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В Укрзалізниці нагадали, що цей потяг є присвятою спротиву українців на тимчасово окупованих територіях. Він першим заїхав на деокуповану Донеччину, Харківщину та Херсонщину. ⠀

European Excellence Awards

Фото: Укрзалізниця

Довідково. "Потяг до перемоги" - це 7 вагонів, розписаних українськими митцями в рамках спільного проєкту Укрзалізниці, комунікаційної агенції Gres Todorchuk та сучасних українських митців під кураторством Каті Тейлор для подяки героїчним українцям на тимчасово окупованих територіях під час російського вторгнення в Україну.

  • 8 грудня гурт "Танок на майдані Конґо" презентував відеороботу на нову пісню "Знайди мене", яку зняли на території Укрзалізниці. 
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