До столиці прибув "Потяг до перемоги"

Про це повідомляє журналіст Еспресо Дмитро Дідора.

У своїх ілюстраціях Андрій Присяжнюк закарбував мужність Богдана Зізи, який облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію у Євпаторії; Сергій Туркіневич — мешканців Енергодара, які беззахисні вийшли проти танків; Дмитро Касянюк — сталевих оборонців Маріуполя та сміливих залізничників, які евакуювали людей; Роман Синенко розкрив історію лікарів із Луганщини, які рятували життя, залишаючись в окопах і підвалах; Аліна Коник — фермерів Миколаївщини, які збирали врожай на замінованих та охоплених полум’ям полях; Максим Кільдеров — партизанів Херсонщини.

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"Потяг до перемоги" вирушить у перший рейс 23 серпня з Києва і прибуде до одного із західних міст України на День Незалежності.

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