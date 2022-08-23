До столиці прибув "Потяг до перемоги"
Від сьогодні Укрзалізниця запускає спеціальний потяг, який курсуватиме Україною. 7 вагонів – 7 історій тимчасово окупованих Росією територій
Про це повідомляє журналіст Еспресо Дмитро Дідора.
У своїх ілюстраціях Андрій Присяжнюк закарбував мужність Богдана Зізи, який облив синьо-жовтою фарбою міську адміністрацію у Євпаторії; Сергій Туркіневич — мешканців Енергодара, які беззахисні вийшли проти танків; Дмитро Касянюк — сталевих оборонців Маріуполя та сміливих залізничників, які евакуювали людей; Роман Синенко розкрив історію лікарів із Луганщини, які рятували життя, залишаючись в окопах і підвалах; Аліна Коник — фермерів Миколаївщини, які збирали врожай на замінованих та охоплених полум’ям полях; Максим Кільдеров — партизанів Херсонщини.
Історії про це можна прочитати на сайті проєкту, відсканувавши QR-код на вагоні.
"Потяг до перемоги" вирушить у перший рейс 23 серпня з Києва і прибуде до одного із західних міст України на День Незалежності.
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