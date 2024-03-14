"Не має аналогів у світі": Укрзалізниця вперше показала медичний евакуаційний поїзд

Фотографії медичного евакуаційного потяга опублікувала пресслужба Укрзалізниці.

"Перший медичний вагон, який не має аналогів у світі, було створено на початку березня 2022 року. Тоді не існувало жодних креслень і технічної документації, але була велика потреба в таких вагонах. Залізничники й медики за 4 дні переобладнали перший такий вагон. Сьогодні ж загальна кількість вагонів, залучених до медичної евакуації в Україні, становить 62 одиниці", – розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Фото: Укрзалізниця

За його словами, вагони медичної евакуації оснащували обладнанням нового покоління.

"Усі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда", - зазначили у пресслужбі компанії.

Фото: Укрзалізниця

У 2023 році Укрзалізниця здійснила понад тисячу евакуаційних рейсів, під час яких перевезла понад 60 тис. цивільних.

Там наголосили, що до кінця поточного року залізничники переобладнають ще 8 вагонів для потреб медичної евакуації та порятунку життів українських захисників.