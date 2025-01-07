Іран у 2024 році стратив рекордну кількість жінок, - правозахисники
У 2024 році в Ірані стратили щонайменше 31 жінку, що стало найвищим річним показником за 17 років згідно з даними правозахисної організації Iran Human Rights (IHR)
Про це повідомляє Iran International.
У звіті під назвою "Жінки і смертна кара в Ірані: Гендерна перспектива" йдеться про те, що багато жінок, які були страчені за вбивство, діяли внаслідок відчаю, часто в результаті насильства, зґвалтування або примусового контролю. Приблизно 70% випадків пов'язані з їх чоловіками-партнерами.
Правова система Ісламської Республіки, як зазначено у звіті, рідко враховує пом'якшувальні обставини, адже свідчення жінок оцінюються вдвічі нижче за свідчення чоловіків, а закони не передбачають покарання за домашнє насильство або зґвалтування в шлюбі.
"Страта жінок в Ірані свідчить не лише про жорстокість смертної кари, але й про глибину системної гендерної нерівності в судовій системі", - наголосив директор норвезької неурядової організації Iran Human Rights (IHR) Махмуд Амірі-Могаддам.
Він закликав міжнародну спільноту вжити термінових заходів для вирішення цієї "системної несправедливості та гендерного апартеїду".
Крім того, згідно зі звітом, рівень прозорості страт жінок зменшився: лише 26% випадків були офіційно оголошені, а цей показник за останні роки впав до 12%. Жінки з маргіналізованих етнічних груп, таких як представниці Систану і Белуджистану, пропорційно більше за інших страждають від цих заходів, що підкреслює проблеми бідності та дискримінації.
За даними вашингтонського Центру прав людини Абдоррахмана Боруманда, у 2024 році в Ірані загалом різко зросла кількість смертних вироків: щонайменше 930 смертних вироків було приведено у виконання.
У 2023 і 2022 роках цей показник становив 811 і 579 смертних вироків відповідно, що свідчить про стійку тенденцію до зростання.
- У листопаді 2024 року в Ірані затримали студентку, яка на знак протесту проти жорсткого примусу носити хіджаб роздягнулася до спідньої білизни на території університету. Тепер правозахисники закликають до її звільнення.
- А у грудні заарештували співачку Парасту Ахмаді, яка виступила з онлайн-концертом на YouTube без хіджабу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.13 Купівля 42.13Продаж 42.73
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.5
- Актуальне
- Важливе