Іран у 2024 році стратив рекордну кількість жінок, - правозахисники

Про це повідомляє Iran International.

У звіті під назвою "Жінки і смертна кара в Ірані: Гендерна перспектива" йдеться про те, що багато жінок, які були страчені за вбивство, діяли внаслідок відчаю, часто в результаті насильства, зґвалтування або примусового контролю. Приблизно 70% випадків пов'язані з їх чоловіками-партнерами.

Правова система Ісламської Республіки, як зазначено у звіті, рідко враховує пом'якшувальні обставини, адже свідчення жінок оцінюються вдвічі нижче за свідчення чоловіків, а закони не передбачають покарання за домашнє насильство або зґвалтування в шлюбі.

"Страта жінок в Ірані свідчить не лише про жорстокість смертної кари, але й про глибину системної гендерної нерівності в судовій системі", - наголосив директор норвезької неурядової організації Iran Human Rights (IHR) Махмуд Амірі-Могаддам.

Він закликав міжнародну спільноту вжити термінових заходів для вирішення цієї "системної несправедливості та гендерного апартеїду".

Крім того, згідно зі звітом, рівень прозорості страт жінок зменшився: лише 26% випадків були офіційно оголошені, а цей показник за останні роки впав до 12%. Жінки з маргіналізованих етнічних груп, таких як представниці Систану і Белуджистану, пропорційно більше за інших страждають від цих заходів, що підкреслює проблеми бідності та дискримінації.

За даними вашингтонського Центру прав людини Абдоррахмана Боруманда, у 2024 році в Ірані загалом різко зросла кількість смертних вироків: щонайменше 930 смертних вироків було приведено у виконання.

У 2023 і 2022 роках цей показник становив 811 і 579 смертних вироків відповідно, що свідчить про стійку тенденцію до зростання.