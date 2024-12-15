В Ірані арештували YouTube-співачку за онлайн-концерт без хіджабу

Про це інформує Associated Press.

За словами її адвоката Мілада Панахіпура, 27-річну співачку затримали після того, як судові органи розпочали справу щодо її виступу, де вона виконувала пісні в довгій чорній сукні без рукавів.

Ахмаді виклала відео свого концерту на YouTube, зазначивши у підписі: "Я Парасту, дівчина, яка хоче співати для людей, яких я люблю. Це право, яке я не могла проігнорувати; співати для землі, яку я пристрасно люблю". Концерт набрав популярність, зібравши понад 1,4 млн переглядів.

Панахіпур повідомив, що наразі немає відомостей про конкретні звинувачення проти співачки, а також про місце її утримання. Він додав, що в той же день у Тегерані були заарештовані двоє музикантів з її групи – Сохейл Фагіх Насірі та Ехсан Бейрагдар.

Довідково: в Ірані жінкам заборонено співати або танцювати на публіці, особливо перед чоловіками, які не є їх родичами, що з 1979 року стало частиною культурних і релігійних норм.