В Ірані арештували YouTube-співачку за онлайн-концерт без хіджабу
У суботу, 14 грудня, в Ірані заарештували співачку Парасту Ахмаді, яка виступила з онлайн-концертом на YouTube без хіджабу
Про це інформує Associated Press.
За словами її адвоката Мілада Панахіпура, 27-річну співачку затримали після того, як судові органи розпочали справу щодо її виступу, де вона виконувала пісні в довгій чорній сукні без рукавів.
Ахмаді виклала відео свого концерту на YouTube, зазначивши у підписі: "Я Парасту, дівчина, яка хоче співати для людей, яких я люблю. Це право, яке я не могла проігнорувати; співати для землі, яку я пристрасно люблю". Концерт набрав популярність, зібравши понад 1,4 млн переглядів.
Панахіпур повідомив, що наразі немає відомостей про конкретні звинувачення проти співачки, а також про місце її утримання. Він додав, що в той же день у Тегерані були заарештовані двоє музикантів з її групи – Сохейл Фагіх Насірі та Ехсан Бейрагдар.
Довідково: в Ірані жінкам заборонено співати або танцювати на публіці, особливо перед чоловіками, які не є їх родичами, що з 1979 року стало частиною культурних і релігійних норм.
- У листопаді в Ірані затримали студентку, яка на знак протесту проти жорсткого примусу носити хіджаб роздягнулася до спідньої білизни на території університету. Тепер правозахисники закликають до її звільнення.
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