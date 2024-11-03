Іранська студентка роздягнулася на знак протесту проти обов'язкового хіджабу, її затримали

Про це повідомляють Iran International та Euronews.

Зазначається, що інцидент стався напередодні, 2 листопада на території Ісламського університету Азад в Тегерані. Студентка роздягнулася після того, як охоронці навчального закладу принижували її через неправильне носіння хіджабу.

Відео, на якому студентка сидить на подвір'ї науково-дослідної філії університету, почало ширитися в іранських соціальних мережах.

Повідомляється, що під час затримання дівчину піддали жорстокому фізичному насильству.

Своєю чергою, керівник відділу зв’язків із громадськістю Ісламського університету Азад у Тегерані Сейед Амір Махджуб повідомив, що охоронці передали студентку поліції, заперечуючи факт фізичного приниження. За його словами, первинне розслідування показало, що вона нібито страждає на психічний розлад і перебувала в стані сильного стресу.

Правозахисна організація Amnesty Iran вже закликала до негайного і безумовного звільнення студентки у соцмережі X.

"Влада Ірану має негайно і безумовно звільнити студентку університету, яку жорстоко затримали 2 листопада після того, як вона зняла одяг на знак протесту проти жорстокого примусу до носіння хіджабу з боку охоронців в Ісламському університеті Азад у Тегерані", - йдеться у повідомленні.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm — Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024

В організації також закликали захистити студентку "від катувань та іншого жорстокого поводження", а також забезпечити доступ до сім'ї та адвоката.

"Звинувачення у побитті та сексуальному насильстві щодо неї під час арешту потребують незалежного та неупередженого розслідування. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додали в Amnesty Iran.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що жінку заарештували співробітники спецслужб і повезли в невідоме місце. Місцева газета, пов'язана з університетом, повідомила, що її згодом перевели до психіатричної лікарні.