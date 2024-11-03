Іранська студентка роздягнулася на знак протесту проти обов'язкового хіджабу, її затримали
В Ірані затримали студентку, яка на знак протесту проти жорсткого примусу носити хіджаб роздягнулася до спідньої білизни на території університету. Тепер правозахисники закликають до її звільнення
Про це повідомляють Iran International та Euronews.
Зазначається, що інцидент стався напередодні, 2 листопада на території Ісламського університету Азад в Тегерані. Студентка роздягнулася після того, як охоронці навчального закладу принижували її через неправильне носіння хіджабу.
Відео, на якому студентка сидить на подвір'ї науково-дослідної філії університету, почало ширитися в іранських соціальних мережах.
Повідомляється, що під час затримання дівчину піддали жорстокому фізичному насильству.
Своєю чергою, керівник відділу зв’язків із громадськістю Ісламського університету Азад у Тегерані Сейед Амір Махджуб повідомив, що охоронці передали студентку поліції, заперечуючи факт фізичного приниження. За його словами, первинне розслідування показало, що вона нібито страждає на психічний розлад і перебувала в стані сильного стресу.
Правозахисна організація Amnesty Iran вже закликала до негайного і безумовного звільнення студентки у соцмережі X.
"Влада Ірану має негайно і безумовно звільнити студентку університету, яку жорстоко затримали 2 листопада після того, як вона зняла одяг на знак протесту проти жорстокого примусу до носіння хіджабу з боку охоронців в Ісламському університеті Азад у Тегерані", - йдеться у повідомленні.
В організації також закликали захистити студентку "від катувань та іншого жорстокого поводження", а також забезпечити доступ до сім'ї та адвоката.
"Звинувачення у побитті та сексуальному насильстві щодо неї під час арешту потребують незалежного та неупередженого розслідування. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додали в Amnesty Iran.
Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що жінку заарештували співробітники спецслужб і повезли в невідоме місце. Місцева газета, пов'язана з університетом, повідомила, що її згодом перевели до психіатричної лікарні.
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