Про це пише The Independent.

За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, репресії включають тисячі попереджень поліції, розісланих за допомогою текстових повідомлень, конфіскацію автомобілів, звільнення жінок з роботи, а також судові дії проти них.

Зазначається, що поліція надіслала понад 133 100 повідомлень із вимогою не користуватися автомобілями протягом визначеного періоду, а також конфіскувала 2 тис. автомобілів.

16 липня речник поліції оголосив, що поліцейські патрулі будуть відновлені, щоб запровадити обов’язкове носіння хіджабу, а також попередив, що жінки та дівчата, які будуть без хіджабу в громадських місцях, можуть бути притягнуті до суду.

Деяких жінок тимчасово або назавжди виключили з університетів, не дозволяють їм складати іспити, а також заборонили їм користуватися громадським транспортом і банківськими послугами за порушення правил носіння хіджабу.

А сотні підприємств були змушені припинити свою діяльність, оскільки вони не впровадили обов'язкове носіння хіджабів.

Довідка.

Права жінок в Ірані дуже обмежені, і носіння хустки є обов’язковим у громадських місцях для всіх, а тим, хто не носить хіджаб або має волосся напоказ під час носіння хіджабу, загрожує покарання від штрафу до тюремного ув’язнення.