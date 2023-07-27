В Ірані жінок, які відмовляються носити хіджаб, звільняють з роботи та забирають у них автівки
Іранська влада посилила обмеження щодо прав жінок, які відмовляються носити хіджаб. Так, їх звільняють з роботи та конфіскують у них автівки
Про це пише The Independent.
За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, репресії включають тисячі попереджень поліції, розісланих за допомогою текстових повідомлень, конфіскацію автомобілів, звільнення жінок з роботи, а також судові дії проти них.
Зазначається, що поліція надіслала понад 133 100 повідомлень із вимогою не користуватися автомобілями протягом визначеного періоду, а також конфіскувала 2 тис. автомобілів.
16 липня речник поліції оголосив, що поліцейські патрулі будуть відновлені, щоб запровадити обов’язкове носіння хіджабу, а також попередив, що жінки та дівчата, які будуть без хіджабу в громадських місцях, можуть бути притягнуті до суду.
Деяких жінок тимчасово або назавжди виключили з університетів, не дозволяють їм складати іспити, а також заборонили їм користуватися громадським транспортом і банківськими послугами за порушення правил носіння хіджабу.
А сотні підприємств були змушені припинити свою діяльність, оскільки вони не впровадили обов'язкове носіння хіджабів.
Довідка.
Права жінок в Ірані дуже обмежені, і носіння хустки є обов’язковим у громадських місцях для всіх, а тим, хто не носить хіджаб або має волосся напоказ під час носіння хіджабу, загрожує покарання від штрафу до тюремного ув’язнення.
- У травні рада Євросоюзу оголосила про нові обмеження щодо п'яти фізосіб та двох юрособ з Ірану, яких європейська влада вважає відповідальною за порушення прав людини.
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