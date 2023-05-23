Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Під обмеження також потрапили Кооперативний фонд Корпусу вартових ісламської революції. Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, цей орган відповідає за управління інвестиціями Корпусу та виділяв гроші на репресії.

Санкції також запроваджено проти студентської організації "Басідж". За даними Євросоюзу, організація пов'язана з Корпусом вартовмх та причетна до придушення студентських протестів в університетських містечках.

Таким чином, зараз у списку санкцій ЄС 216 фізосіб та 37 юрособ з Ірану.