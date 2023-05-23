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ЄС ввів нові санкції проти Ірану за репресії щодо учасників акцій протесту

23 травня, 2023 вiвторок
01:26
Світ Іран

Рада Євросоюзу оголосила про нові обмеження щодо п'яти фізосіб та двох юрособ з Ірану, яких європейська влада вважає відповідальною за порушення прав людини

Про це повідомляється на сайті  Ради ЄС.

Під обмеження також потрапили Кооперативний фонд Корпусу вартових ісламської революції. Як йдеться у повідомленні Ради ЄС, цей орган відповідає за управління інвестиціями Корпусу та виділяв гроші на репресії.

Санкції також запроваджено проти студентської організації "Басідж". За даними Євросоюзу, організація пов'язана з Корпусом вартовмх та причетна до придушення студентських протестів в університетських містечках.

Таким чином, зараз у списку санкцій ЄС 216 фізосіб та 37 юрособ з Ірану.

  • Нагадаємо, згідно з даними Amnesty International в світі минулого року стратили майже 900 людей – 90% від усіх страт виконали в Ірані, Саудівській Аравії та Єгипті.
ЄС
Іран
акції протестів
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