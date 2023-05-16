Найбільше за 5 років: в світі минулого року стратили майже 900 людей, - Amnesty International

Про це йдеться у звіті правозахисної організації Amnesty International.

У 2022 році стратили на 53% людей більше, ніж у 2021 році. 90% від усіх страт минулого року виконали в Ірані, Саудівській Аравії та Єгипті.

Звіт не включає страти у Китаї. Пекін засекречує дані про смертні вироки в країні.

Також правозахисники підтвердили, що людей страчують у Північній Кореї, В'єтнамі, Сирії та Афганістані. Проте не вдалося встановити кількість вбитих людей.

В Ірані 2022 року стратили 576 людей - 279 людей, засуджених за вбивства, 255 — за злочини, пов'язані з наркотиками, 21 — за зґвалтування та 18 — за ворожнечу проти Бога.

У Саудівській Аравії кількість страт зросла втричі з 2021 року — з 65 до 196 у 2022-му. Це найбільша кількість страчених людей у країні за 30 років.

У Єгипті торік вбили 24 людини, що є на 71% менше ніж у 2021-му, коли стратили 83 людини. Крім того, в Іраку зафіксували 11 страт, у Кувейті - 7, на Палестинських територіях - 5, у Ємені - 4. Також одну страту виконали в Білорусі — це єдина країна регіону, де досі є смертна кара.

У США у 2022 році стратили 18 людей. У Сінгапурі стратили 11 людей.