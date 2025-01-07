Суд продовжив арешт нардепу від "Слуги Народу" Шевченку, підозрюваному в держзраді

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду.

Прокурор Яків Слісаренко просив суд залишити Шевченка під вартою без права на заставу, оскільки вважає, що нардеп може переховуватися від слідства.

Також, за словами сторони обвинувачення, у ході досудового розслідування з моменту взяття Шевченка під варту, встановлено, що окремі відеозаписи, що були розміщені на YouTube і були взяті за основу доказів у держзраді — знищені.

"У разі обрання мʼякого або більш альтернативного запобіжного заходу він може переховуватися за межами України", — наголосив прокурор.

Адвокат нардепа своєю чергою заявив про відсутність доказів того, що канал на YouTube, з якого видалили записи, належить його підзахисному. Також він намагався переконати суд у тому, що підозрюваний не переховуватиметься від слідства. Захисник нардепа просив замінити тримання під вартою на домашній арешт.

Водночас нардепи від депутатської групи "Відновлення України" Антоніна Славицька та Анатолій Бурміч заявили про готовність узяти колегу на поруки, назвавши його "патріотом".

Сам Шевченко назвав справу проти нього "політичним замовленням". За його словами, відеозаписи за його участі виставляли інші люди, а він просто висловлював у них свою думку. Нардеп також заявив, що втікати з України йому "невигідно".

Зрештою суд ухвалив рішення продовжити тримання підозрюваного під вартою до 7 березня 2025 року. Після оголошення рішення Шевченко сказав, що "нічого іншого й не очікував".

Нагадаємо, що у 2019 році Євгеній Шевченко пройшов до Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга Народу" за 76-м мажоритарним округом (Запорізька область). Входив до однойменної фракції, але у 2021 році його виключили.

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.