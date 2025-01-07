Командував ракетним ударом по Кривому Рогу: СБУ заочно оголосила підозру російському полковнику

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Скітський перебуває на посаді командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ. За даними слідства, він безпосередньо командував повітряною атакою РФ по складах приватної компанії у Кривому Розі на початку літа 2023 року.

"Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 цивільних працівників господарського об’єкта та один місцевий мешканець", - нагадали в СБУ.

Там зазначили, що для здійснення атаки по місту Скітський віддав наказ залучити декілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

"Встановлено, що ракета, яка влучила по комерційному складу, була Х-101 класу "повітря-земля", котру один із бортів випустив над акваторією Каспійського моря", - додали у пресслужбі.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

У пресслужбі додали, що це не перший удар по цивільних об'єктах в Україні, якими командував підозрюваний.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.