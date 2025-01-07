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Командував ракетним ударом по Кривому Рогу: СБУ заочно оголосила підозру російському полковнику

Юлія Юліна
7 січня, 2025 вiвторок
17:21
Кримінал

СБУ заочно повідомила про підозру російському полковнику Олегу Скітському, який командував ракетним ударом по цивільних об’єктах Кривого Рогу влітку 2023 року

Зміст

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Скітський перебуває на посаді командира 121-го важкого бомбардувального авіаполку дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ. За даними слідства, він безпосередньо командував повітряною атакою РФ по складах приватної компанії у Кривому Розі на початку літа 2023 року.

"Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 цивільних працівників господарського об’єкта та один місцевий мешканець", - нагадали в СБУ.

Там зазначили, що для здійснення атаки по місту Скітський віддав наказ залучити декілька стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95.

"Встановлено, що ракета, яка влучила по комерційному складу, була Х-101 класу "повітря-земля", котру один із бортів випустив над акваторією Каспійського моря", - додали у пресслужбі.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Скітському про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, які спричинили загибель людей).

У пресслужбі додали, що це не перший удар по цивільних об'єктах в Україні, якими командував підозрюваний.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Новини
СБУ
Кривий Ріг
Війна з Росією
ракетний удар
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