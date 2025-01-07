Фільм про стосунки під час окупації Київщини "Медовий місяць" покажуть на Гетеборзькому кінофестивалі

Про це повідомили у команді фільму.

Фільм Жанни Озірної "Медовий місяць" кінокомпанії Toy Cinema продюсера Дмитра Суханова відібрано до міжнародної конкурсної програми одного з найпрестижніших європейських кінофорумів – 48-го Гетеборзького кінофестивалю, який є найбільшим у Скандинавії.

"Медовий місяць" – це психологічна драма, що досліджує питання людської близькості в умовах війни. У центрі сюжету – історія 30-річних закоханих Тараса і Олі, які опиняються в окупації у щойно придбаній квартирі. Без зв’язку, електрики й води вони опиняються у пастці не лише ворога, а й власних глибинних страхів.

Фото: надані командою фільму

Світова прем’єра фільму відбулася на Венеційському кінофестивалі, вона супроводжувалась аншлагом, а українська – на Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість", де стрічка отримала головний приз – Гран-прі. Також фільм здобув Гран-прі журі "Золотий Атлас" на міжнародному кінофестивалі в Аррасі.

Фото: надані командою фільму

Фільм "Медовий місяць" створений за підтримки Biennale College Cinema і повністю знімався в Україні на початку 2024 року. Вихід у національний прокат заплановано на 2025 рік.

Гетеборзький кінофестиваль, заснований у 1979 році, є найбільшим у Скандинавії та входить до числа найавторитетніших європейських кінофорумів. Щорічно протягом десяти днів у січні-лютому тут показують приблизно 450 фільмів з 60 країн. Фестиваль відіграє важливу роль у світовій кіноіндустрії, сприяючи укладанню міжнародних договорів та співпраці. Цьогоріч він відбудеться з 24 січня по 2 лютого.