На Венеційському кінофестивалі показали український фільм "Медовий місяць" про російську окупацію

Фото та відео з премʼєри поділились на сторінці фільму в instagram.

З 28 серпня по 7 вересня у Лідо в Італії проходить 81-й щорічний міжнародний Венеційський кінофестиваль. 2 вересня в програмі Biennale College Cinema відбулася світова премʼєра повнометражного дебюту української режисерки Жанни Озірної "Медовий місяць".

Фільм розповідає про молоду пару, яка застрягла у своїй квартирі в передмісті Києва під час російської окупації. Це психологічна драма з елементами трилеру.

"Дія стрічки виробництва української кінокомпанії Toy Cinema відбувається у квартирі у маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає пара 30-річних закоханих, Тарас і Оля. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їх будять вибухи. Подружжя опиняється у пастці окупації у квартирі без електрики, води та мобільного зв’язку. Протягом наступних п’яти днів Тарас і Оля досліджуватимуть чорну безодню справжньої інтимності між двома людьми у ситуації смертельної загрози", - описують свій фільм його творці в instagram.

Biennale College Cinema також профінансувала стрічку. Як розповіла режисерка в інтервʼю "Суспільному", вона подала проєкт на Biennale College Cinema і потрапила в загальний список із дванадцяти проєктів. Після 10-денного воркшопу у Венеції відібрали 4 проєкти і запросили на наступний воркшоп, під час якого авторка фільму мала написати другий драфт сценарію, а продюсер — скласти фінансовий план. Фільм отримав фінансування у 200 тис. євро - втричі менше, ніж коштує стандартне авторське кіно в Україні.

"За умовами, якщо ти отримуєш гроші, влітку наступного року вже маєш закінчити фільм, до Венеційського кінофестивалю. Уяви собі: влітку 2023-го в мене майже нічого не було, а наступного березня вже були зйомки. І це дебют за 8 мільйонів гривень", - поділилась Озірна.

Вихід фільму у національний прокат планується у 2025 році.



