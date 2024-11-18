Фільм про стосунки під час окупації Київщини "Медовий місяць" переміг на кінофестивалі у Франції

Про це повідомили на facebook фестивалю.

Повнометражний дебют української режисерки Жанни Озірної "Медовий місяць" отримав Гран-прі "Золотий атлас" на кінофестивалі у французькому Аррасі (Arras Film Festival).

Французький дистриб’ютор фільму отримає грант у розмірі 12 тис. євро, наданий міською спільнотою Арраса.

Фільм розповідає про молоду пару, яка застрягла у своїй квартирі в передмісті Києва під час російської окупації. Це психологічна драма з елементами трилеру.

"Дія стрічки виробництва української кінокомпанії Toy Cinema відбувається у квартирі у маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає пара 30-річних закоханих, Тарас і Оля. Вони проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їх будять вибухи. Подружжя опиняється у пастці окупації у квартирі без електрики, води та мобільного зв’язку. Протягом наступних п’яти днів Тарас і Оля досліджуватимуть чорну безодню справжньої інтимності між двома людьми у ситуації смертельної загрози", - описують свій фільм його творці в instagram.