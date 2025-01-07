У віці 96 років помер французький праворадикальний політик і екскандидат у президенти Жан-Марі Ле Пен

Про це інформує Le Figaro, посилаючись на інформацію, отриману від родини політика.

"В оточенні своїх близьких, він був покликаний назад до Бога", - йдеться у повідомленні родини.

Його смерть також підтвердила політична партія його дочки Марін Ле Пен "Національне об'єднання".

Довідково. У віці 28 років Ле Пен став наймолодшим на той момент депутатом французького парламенту, а наступного року очолив національну ветеранську організацію. У 1972 році заснував партію "Національний фронт".

1974 року Ле Пен вперше балотувався на посаду президента Франції й здобув лише 0,74 %. В інших президентських перегонах у 1981 він знову програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Міттерану. Найбільшим політичним успіхом Ле Пена була участь у президентських виборах 2002 року, коли за нього у першому турі проголосувало 16,7 % виборців.

У 1984 — 2003 рр. був депутатом європейського парламенту. Його позбавили мандата через бійку.

20 серпня 2015 Національний фронт заявив, що виключив з лав партії свого колишнього лідера.