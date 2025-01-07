У віці 96 років помер французький праворадикальний політик і екскандидат у президенти Жан-Марі Ле Пен
У вівторок, 7 січня, помер 96-річний французький праворадикальний політик, засновник партії "Національний фронт" і екскандидат у президенти Франції Жан-Марі Ле Пен
Про це інформує Le Figaro, посилаючись на інформацію, отриману від родини політика.
"В оточенні своїх близьких, він був покликаний назад до Бога", - йдеться у повідомленні родини.
Його смерть також підтвердила політична партія його дочки Марін Ле Пен "Національне об'єднання".
Довідково. У віці 28 років Ле Пен став наймолодшим на той момент депутатом французького парламенту, а наступного року очолив національну ветеранську організацію. У 1972 році заснував партію "Національний фронт".
1974 року Ле Пен вперше балотувався на посаду президента Франції й здобув лише 0,74 %. В інших президентських перегонах у 1981 він знову програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Міттерану. Найбільшим політичним успіхом Ле Пена була участь у президентських виборах 2002 року, коли за нього у першому турі проголосувало 16,7 % виборців.
У 1984 — 2003 рр. був депутатом європейського парламенту. Його позбавили мандата через бійку.
20 серпня 2015 Національний фронт заявив, що виключив з лав партії свого колишнього лідера.
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