Привів країну до єдиної валюти ЄС: у віці 88 років помер колишній прем'єр-міністр Греції Костас Сімітіс
У неділю, 5 січня, у своєму заміському будинку на Пелопоннесі у віці 88 років помер колишній прем'єр-міністр Греції Костас Сімітіс
Про це інформує Reuters.
Як зазначили у виданні, останніми днями він відпочивав у заміській резиденції, коли ранком неділі його доставили до лікарні в Коринфі, де лікарі підтвердили його смерть. У Костаса Сімітіса залишилися дружина та дві дочки.
"З сумом і повагою я прощаюся з Костасом Сімітісом, гідним і благородним політичним опонентом, а також прем'єр-міністром, який супроводжував Грецію в її великих національних кроках", - наголосив у своїй заяві чинний прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.
Уряд оголосив чотириденну жалобу, а похорон відбудеться коштом держави.
Довідково: Сімітіс, який займав пост прем'єра з 1996 до 2004 року, очолював соціалістичну партію ПАСОК. Він був відомим професором права та реформатором, який запровадив ряд економічних змін під час свого управління.
Крім того, його вважають однією з ключових фігур у процесі переходу Греції до єдиної валюти Європейського Союзу у 2001 році.
За час свого перебування на посаді прем'єра Сімітіс скоротив державні витрати і забезпечив падіння бюджетного дефіциту, що дало змогу Греції претендувати на членство в єврозоні.
Однак його правління також породило критику: деякі вважають, що він не вживав достатньо заходів для боротьби з корупцією. У 2012 році, під час грецької боргової кризи, Сімітіс опублікував книгу "Сходження з рейок", у якій різко розкритикував дії політиків та ЄС в умовах кризи, звинувативши Європейську комісію в тому, що вона закриває очі на надмірні витрати його консервативного наступника.
- У неділю, 29 грудня, помер 39-й президент Сполучених Штатів Джиммі Картер. Йому було 100 років. Президент США Джо Байден оголосив 9 січня днем жалоби за померлим.
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