Привів країну до єдиної валюти ЄС: у віці 88 років помер колишній прем'єр-міністр Греції Костас Сімітіс

Про це інформує Reuters.

Як зазначили у виданні, останніми днями він відпочивав у заміській резиденції, коли ранком неділі його доставили до лікарні в Коринфі, де лікарі підтвердили його смерть. У Костаса Сімітіса залишилися дружина та дві дочки.

"З сумом і повагою я прощаюся з Костасом Сімітісом, гідним і благородним політичним опонентом, а також прем'єр-міністром, який супроводжував Грецію в її великих національних кроках", - наголосив у своїй заяві чинний прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Уряд оголосив чотириденну жалобу, а похорон відбудеться коштом держави.

Довідково: Сімітіс, який займав пост прем'єра з 1996 до 2004 року, очолював соціалістичну партію ПАСОК. Він був відомим професором права та реформатором, який запровадив ряд економічних змін під час свого управління.

Крім того, його вважають однією з ключових фігур у процесі переходу Греції до єдиної валюти Європейського Союзу у 2001 році.

За час свого перебування на посаді прем'єра Сімітіс скоротив державні витрати і забезпечив падіння бюджетного дефіциту, що дало змогу Греції претендувати на членство в єврозоні.

Однак його правління також породило критику: деякі вважають, що він не вживав достатньо заходів для боротьби з корупцією. У 2012 році, під час грецької боргової кризи, Сімітіс опублікував книгу "Сходження з рейок", у якій різко розкритикував дії політиків та ЄС в умовах кризи, звинувативши Європейську комісію в тому, що вона закриває очі на надмірні витрати його консервативного наступника.