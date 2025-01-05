Родичів північнокорейських солдат, загиблих на війні РФ проти України, змушують підписувати документи про нерозголошення, - InformNapalm

Про це інформує InformNapalm.

Згідно з повідомленням, про це розповідає стаття видання "Вільна Азія№ (RFA), яка описує зусилля КНДР щодо контролю за інформацією про загибель своїх військових.

"Вважаємо, що ця інформація є корисною для аналізу та розуміння як у КНДР намагаються приховати чутливі дані та яким чином змушують родини загиблих мовчати, щоб уникнути напруги в суспільстві. Особливо цікаво, що влада КНДР називає участь у війні "священними навчаннями". Тобто головна мета залучення солдат КНДР до війни проти України – це навчити їх для нових агресивних війн", - зазначили InformNapalm.

У статті RFA йдеться про те, що після отримання свідоцтв про загибель у бою, родини військових отримують товари та пільги від держави, натомість їх змушують підписувати угоду про нерозголошення.

Водночас влада не повідомляє громадянам про те, що серед військових, відправлених до РФ, є загиблі.

Джерело з провінції Південна Пхьонан, яке з міркувань безпеки попросило про анонімність, 29 грудня розповіло RFA, що його з матір'ю викликали для участі у партійному заході на рівні провінції.

"Коли ми приїхали до Пхьонсона, то отримали свідоцтво про загибель у бою мого молодшого брата, який служив у силах спеціальних операцій", - зазначив співрозмовник видання.

За його словами, всього у заході взяло участь понад 10 родин, а "більшість загиблих у бою військових належали до підрозділу "Шторм".

"Більшість громадян знає, що військових з підрозділу "Шторм" відправили на російсько-українську війну. Тому сімʼї загиблих теж здогадалися, що їхні рідні загинули після відправлення до РФ. Але влада змусила нас поставити відбитки пальця під документом, який забороняє говорити комусь про будь-що із цим повʼязане. Ми зробили це і в сльозах попрямували додому", - зазначив він.

Інше джерело з провінції Південна Пхьонан розповіло, що 27 грудня "у місті Токчон комітет партії викликав родини військових, які загинули під час несення служби, і провів захід з вручення свідоцтв про загибель у бою".

На думку джерела, цей захід був незвичним з кількох причин, адже раніше свідоцтва про загибель вручали тільки у виняткових випадках.

Однак "цього разу родини викликала дзвінком та передала свідоцтва про загибель у бою не армія, а безпосередньо партія. Не було жодних згадок про місце чи причину смерті".

"Зазвичай свідоцтв про загибель у бою видають лише одне-два на рік, але лише цього місяця в одному регіоні їх видати більш ніж десяти родинам загиблих. Через це поширюється думка, що серед відправлених (на війну, - ред.) військових може бути ще більше загиблих", - зазначило джерело.

Водночас за словами джерела, "влада слідкує за настроями родин, які отримали свідоцтво про загибель..., і вживає заходів, щоб запобігти поширенню інформації".