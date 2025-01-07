Україна у 2024 році отримала від "податку на Google" учетверо більше за очікуване, - Гетманцев

Про це заявив голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

За його словами, податкові надходження після ухвалення відповідного закону зростають рік до року.

"Передбачення та прогнози, що він ("податок на Google", - ред.) не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились. Навпаки, надходження з так званого податку на Google рік до року зростають", - написав він.

"Так, якщо в рік запровадження надходження склали 4,3 млрд грн, у 2023 році - 8 млрд грн, то вже у 2024 році надходження складали 11,2 млрд грн, що майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону", - додав нардеп.