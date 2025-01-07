Україна у 2024 році отримала від "податку на Google" учетверо більше за очікуване, - Гетманцев
Надходження від так званого податку на Google у 2024 році склали 11,2 млрд грн, що вчетверо більше за ту суму, яку Україна розраховувала отримати
Про це заявив голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.
За його словами, податкові надходження після ухвалення відповідного закону зростають рік до року.
"Передбачення та прогнози, що він ("податок на Google", - ред.) не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились. Навпаки, надходження з так званого податку на Google рік до року зростають", - написав він.
"Так, якщо в рік запровадження надходження склали 4,3 млрд грн, у 2023 році - 8 млрд грн, то вже у 2024 році надходження складали 11,2 млрд грн, що майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону", - додав нардеп.
- У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким іноземні інтернет-компанії платитимуть 20% ПДВ в Україні. Це зокрема стосується Google, Netflix та OnlyFans.
- У грудні 2023 року Гетманцев повідомляв, що сайт PornHub ухилявся від реєстрації та сплати "податку на Google" в Україні, за що податкова оштрафувала його на $5,5 тис.
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