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Головна Економіка Україна у 2024 році отримала від "податку на Google" учетверо більше за очікуване, - Гетманцев

Україна у 2024 році отримала від "податку на Google" учетверо більше за очікуване, - Гетманцев

Юлія Юліна
7 січня, 2025 вiвторок
16:36
Економіка Данило Гетманцев

Надходження від так званого податку на Google у 2024 році склали 11,2 млрд грн, що вчетверо більше за ту суму, яку Україна розраховувала отримати

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Про це заявив голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

За його словами, податкові надходження після ухвалення відповідного закону зростають рік до року.

"Передбачення та прогнози, що він ("податок на Google", - ред.) не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились. Навпаки, надходження з так званого податку на Google рік до року зростають", - написав він.

"Так, якщо в рік запровадження надходження склали 4,3 млрд грн, у 2023 році - 8 млрд грн, то вже у 2024 році надходження складали 11,2 млрд грн, що майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону", - додав нардеп.

  • У червні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закон, за яким іноземні інтернет-компанії платитимуть 20% ПДВ в Україні. Це зокрема стосується Google, Netflix та OnlyFans.
  • У грудні 2023 року Гетманцев повідомляв, що сайт PornHub ухилявся від реєстрації та сплати "податку на Google" в Україні, за що податкова оштрафувала його на $5,5 тис.
Теги:
Новини
Україна
податки
Данило Гетманцев
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