В Україні PornHub оштрафували на $5,5 тис. за несплату "податку на Google"

Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На жаль, не всі платники, що оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. Компанія, яка оперує сайтом Instagram назавжди видалив обліковий запис Pornhub через неодноразові порушення принципів спільноти, ухиляється від реєстрації, у звʼязку з чим до неї був застосований штраф в розмірі $5543", - написав він.

Гетьманцев нагадав, що кошти з "податку на Google" йдуть на фінансування потреб армії, а Україна за рейтингом PornHub на 14 місці серед інших країн за переглядами споживачів електронних послуг цього сайту.

Він також зазначив, що відомий сервіс Onlyfans вже сплатив до державного бюджету України з початку 2023 року $944,1 тис..