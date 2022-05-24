До держбюджету України надійшло $305 тис. податку від сервісу OnlyFans
Платформа для дорослих OnlyFans, відома своїм контентом еротичного характеру, переказала у держбюджет України кошти у розмірі $305 тис.
Про це інформує голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Повідомляється, що сервіс OnlyFans, відомий в основному контентом для дорослих, вперше переказав у держбюджет України кошти у розмірі $305 тис.
"Внесок індустрії розваг у фінансування нашої Перемоги. Очікуємо наступні!" - коментує Гетманцев.
Нагадаємо, передплатник творця контенту має сплачувати щомісячний членський внесок, аби переглядати фото чи відео. Компанія платить 80% зборів автору контенту, а 20% – самому сервісу.
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