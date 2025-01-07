Очільник МЗС Угорщини Сіярто звинуватив Україну в тому, що газ в Європі подорожчав після припинення транзиту
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у спробі підвищити тиск на економіку Європейського Союзу шляхом припинення транзиту російського газу
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Сіярто зазначив, що зупинка транзиту призвела до підвищення цін на природний газ в Європі на 20%. Він наголосив, що це рішення поставило європейську економіку в скрутне становище, особливо в Центральній Європі.
"Сьогодні навіть найфанатичніші брюссельці не можуть заперечувати, бо не знають, що конкурентоспроможність Європейського Союзу останнім часом різко погіршилася, і однією з головних причин цього є те, що ціни на газ в Європі стали набагато вищими, ніж у наших конкурентів", - наголосив він.
За його словами, основними причинами підвищення цін на газ у Європі стали "заходи зі штучного зменшення кількості газу, такі як заборона певних джерел газу через санкції або політичні заходи, а також блокування певних маршрутів постачання".
Очільник угорського зовнішньополітичного відомства висловив переконання, що саме Україна винна у підвищенні цін на газ.
"Таким чином, Україна, яка прагне членства в ЄС як країна-кандидат, своїм черговим рішенням знову поставила європейську економіку в скрутне становище", - наголосив Сіярто.
- Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
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