"У зоні відповідальності бригади ситуація стабілізована": в 14-й ОМБр розповіли про бойові дії на Купʼянському напрямку

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"У смузі відповідальності нашої бригади на сьогодні ситуація стабілізована. Тиждень тому ворог двічі намагався здійснювати штурмові дії за допомогою важкої бронетехніки. У складі першої та другої колони були танки, БМП та МТ-ЛБ, а також ворожа піхота, яка десантувалась з техніки. Перша та друга були знищені нашими військовими. Піхота, яка спішилась та намагалась сховатись у лісопосадках, також була знищена завдяки FPV-дронами та скидами з БПЛА", - розповіла Замрига.

За словами офіцерки, станом на зараз ворог не проводить активних наступальних дій. Росіяни накопичують резерви та засоби після значних втрат.

"Після активних бойових дій в смузі відповідальності нашої бригади, коли ворог зазнав значних втрат, спостерігається певне затишшя. Після невдалих спроб провести штурмові дії, ворог не встигає поповнювати запаси та підтягнути резерви. Для цього їм потрібен час", - додала вона.