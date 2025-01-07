Перший візит на посаді міністерки: в Київ прибула очільниця МЗС Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір
У вівторок, 7 січня, зі своїм першим візитом в Україну на посаді очільниці МЗС Ісландії прибула Торгердур Катрін Гуннарсдоттір. Вона вже зустрілася з Андрієм Сибігою
Про це повідомляє МЗС України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, для якої візит до України став першим на посаді міністерки.
Сибіга під час зустрічі відзначив зусилля Ісландії з протезування поранених українських воїнів: "Цьогоріч прагнемо масштабувати цей проєкт і допомогти відновленню ще більшої кількості наших військовослужбовців".
Торгердур Катрін Гуннарсдоттір заявила про готовність Ісландії продовжити підтримку України. Йдеться і про подальше фінансування гуманітарної ініціативи президента Володимира Зеленського "Зерно з України", в рамках якої українське продовольство постачається зокрема до Сирії.
- Під час саміту лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) у Таллінні Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія домовилися зупинити та стримувати судна тіньового флоту Росії.
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