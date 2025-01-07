Перший візит на посаді міністерки: в Київ прибула очільниця МЗС Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір

Про це повідомляє МЗС України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав у Києві Торгердур Катрін Гуннарсдоттір, для якої візит до України став першим на посаді міністерки.

Сибіга під час зустрічі відзначив зусилля Ісландії з протезування поранених українських воїнів: "Цьогоріч прагнемо масштабувати цей проєкт і допомогти відновленню ще більшої кількості наших військовослужбовців".

Торгердур Катрін Гуннарсдоттір заявила про готовність Ісландії продовжити підтримку України. Йдеться і про подальше фінансування гуманітарної ініціативи президента Володимира Зеленського "Зерно з України", в рамках якої українське продовольство постачається зокрема до Сирії.