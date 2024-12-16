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Британія та ще 11 країн Європи домовилися перевіряти судна тіньового флоту Росії

Ксенія Золотова
16 грудня, 2024 понедiлок
23:58
Світ

Під час саміту лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) у Таллінні Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція та Велика Британія домовилися зупинити та стримувати судна тіньового флоту Росії

Зміст

Про це йдеться на сайті уряду Естонії.

"Росія використовує свій тіньовий флот, щоб обійти санкції та пом’якшити їх вплив на Росію. Дванадцять країн погодилися зруйнувати та стримати тіньовий флот Росії, щоб запобігти незаконним операціям і збільшити витрати Росії на війну проти України", - йдеться у заяві.

За словами прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, тіньовий флот Росії становить загрозу європейській безпеці, економіці та навколишньому середовищу. 

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"Ті, хто вирішує працювати в тіні, повинні зіткнутися з наслідками. Ми вживаємо скоординованих заходів для стримування тіньового флоту Росії та їхніх спроб ухилитися від санкцій", - заявив Міхал.

Сполучене Королівство, Данія, Швеція, Польща, Фінляндія та Естонія доручають своїм морським силам вимагати відповідні докази страхування від підозрюваних тіньових суден, які проходять через Ла-Манш, датську протоку Великий Бельт, протоку Звук між Данією та Швецією і Фінську затоку. 

Інформація, зібрана державами-учасницями, у тому числі стосовно тих суден, які вирішили не відповідати на запити, буде оцінена, після чого вживатимуться спільні дії.

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Теги:
Новини
Економіка
Росія
Польща
Латвія
Естонія
Швеція
корабель
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Данія
російська армія
Литва
Фінляндія
Ісландія
санкції проти Росії
Війна з Росією
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