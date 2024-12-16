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Огляд

Росія може залучити тіньовий флот до військових перевезень, та як волонтери захищають небо над українською столицею від БПЛА. Акценти світових ЗМІ 16 грудня

Ірина Запотічна
16 грудня, 2024 понедiлок
10:50
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – російські кораблі-привиди можуть бути використані для стратегічних морських перевезень, та як Київ використовує неоплачуваних волонтерів із застарілою зброєю, аби рятувати місто від ворожих безпілотників

Зміст

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 16 грудня.

Росія може використовувати тіньовий флот для військових цілей 

У POLITICO пишуть, що внаслідок російського вторгнення тіньовий флот значно розрісся.

Судна працюють поза офіційним світом судноплавства, зокрема тіньовий флот становить ризик для легально працюючих суден, прибережних держав і морського середовища. Але він також становить додаткову загрозу для членів НАТО: Росія може використовувати цей величезний флот для стратегічних морських перевезень.

Західні судноплавні компанії були пов’язані обмеженням ціни. І більшість судноплавних компаній, розташованих в інших місцях, також припинили транспортувати російську нафту, яка потрапила під санкції, оскільки це означало б відплив без належного страхування від нещасних випадків.

Усе це мало на меті зменшити важливі доходи Росії від нафти та, можливо, переконати Москву припинити війну проти України. Натомість обмеження цін на нафту призвело до стрімкого зростання тіньового флоту.

Ці тіньові судна - також відомі як "темні" або "примарні" - належать непрозорим компаніям, не мають належного страхування цивільної відповідальності та ходять під прапорами Габону та інших країн з мінімальним або нульовим досвідом у морській галузі. До введення граничних цін та інших санкцій тіньовий флот складався з кількох сотень суден, що перевозили санкційні товари до та з Ірану, Венесуели та Північної Кореї. Але несподівано Росія виявилася надзвичайно залежною від тіньового флоту, а це означало, що багато офіційно робочих судновласників раптом зацікавилися продажем старих суден у тіньовий флот.

Хоча темні судна за визначенням важко ідентифікувати, зараз оцінюється, що флот становить 17 відсотків світового флоту нафтоналивних танкерів, тоді як велика кількість інших танкерів і вантажних суден тепер також є його частиною.

Стратегічні морські перевезення — це одна з тих незамінних військових дій, які відбуваються далеко від очей громадськості: комерційні судна перевозять спорядження, необхідне арміям, від танків до палива. І якби Росія чи її союзники вирішили розпочати новий військовий конфлікт, вони могли б зараз залучити тіньовий флот.

Росія, зі свого боку, має 2910 торгівельних суден, які плавають під її прапором, але завдяки тіньовому флоту в її розпорядженні можуть бути ще сотні.

"Зараз був би вдалий час повідомити екіпажам і власникам темних кораблів, що хоча допомога під санкції російської торгівлі може здатися розумною ідеєю, підтримка російської армії буде жахливою", - підсумовують у статті.

Прожектор, кулемет часів Другої світової війни та багато кофеїну: Київ використовує неоплачуваних волонтерів із застарілою зброєю, щоб збивати безпілотники

Разом з тим у The Washington Post опублікували репортаж про те, як волонтери захищають нічне небо над українською столицею. Журналісти зазначають, що за даними ООН, у листопаді в Україні загинули щонайменше 165 мирних жителів і близько 900 були поранені внаслідок російської атаки.

Дев'яносто три відсотки цих втрат припали на контрольовану Україною територію.

Захистити цивільних випадає таким самим цивільним - волонтери працюють кілька 12-годинних змін на тиждень, обслуговуючи гармати на мобільних і статичних позиціях ППО по всьому місту. Багато хто працює на звичайній роботі вдень і збиває безпілотники вночі.

Журналісти Washington Post поспілкувалися з одним із таких підрозділів українського добровольчого формування "Мрія". Волонтери використовують 7,62-мм спарений кулемет "Максим" часів Другої світової війни. 

Вони одягнені у камуфляжну форму середини 30-х до кінця 60-х років та зосередились в невеликій кімнаті на даху багатоповерхівки в Києві.

У 2022 та 2023 роках місто Київ за два роки надало волонтерам підрозділу премії на суму близько 550 доларів. Цього року їм ще не виплатили зарплати. Самі ж чоловіки кажуть, що потребують не грошей, а технічної допомоги. 

Бронежилети, шоломи, грілки для рук, камуфляжну форму та продукти купили самі.

Волонтери кажуть, що їм потрібно більше обладнання, наприклад, тепловізори, планшети, проектори та лазерні указки. Під час того, як безпілотники летять на столицю, чоловіки по черзі ходять грітися, кип’ятять воду для чаю, беруть грілки для рук і ніг — і розповідають про те, як вони знову і знову хворіють від стояння на морозі.

Один із волонтерів говорить - повітряна тривога перетворилася на гру для українських дітей.

"Вони сидять у пісочниці, і тут хтось кричить: Повітряна тривога!, - розповідає він. Вони починають бігати по майданчику, ховатися, грати в квача так, як гралися їхні батьки. Але, на жаль, зараз для них гра - це реальне попередження про ворожу атаку".

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Володимир Зеленський
ППО
Війна з Росією
Військові новини
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