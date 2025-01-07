На Херсонщині 5 січня росіяни дроном убили жінку на цвинтарі
У неділю, 5 січня, російська окупаційна армія з безпілотника атакувала жінку, яка перебувала на цвинтарі. Від отриманих травм жінка загинула
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, 5 січня 48-річна жителька Білозерки, яка перебувала на кладовищі, потрапила під урад ворожого безпілотника.
"Вона дістала травми, несумісні з життям. Мої співчуття рідним вбитої", – написав Прокудін.
- Протягом неділі, 5 січня, російська окупаційна армія обстрілювала та атакувала дронами Херсон та область, внаслідок чого одна людина загинула, ще 12 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
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