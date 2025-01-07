Волонтери.Еспресо: підсумки 2024 року

Спільними зусиллями “Еспресо”, разом із колегами-волонтерами з дружніх громадських організацій та благодійних фондів, було відправлено на фронт 39 автівок, безліч дронів, РЕБів, приладів стеження і захисту та багато іншого.

У холодну пору року разом з колегами та друзями власноруч виготовляємо вітамінні суміші для наших захисників влаштовуючи “Волонтерську кухню”.

“Наблизити перемогу України, підтримавши наших воїнів - це і честь, і громадянський обов’язок. Допомога нашим захисникам на фронті - важливий напрям роботи для “Еспресо”. На війні наші колеги, друзі, рідні… Ми робимо і робитимемо все, щоб їх підтримати”, - коментує генеральна директорка “Еспресо” Катерина Єрмолович.

Напередодні Нового року командуванням 76 батальйону, 102 бригади її було відзначено нагородою за волонтерську діяльність та постійну підтримку і допомогу.

Катерина Єрмолович висловила вдячність нашим воїнам за можливість працювати, вчитися, жити. “Війна продовжується, і хлопці не втомлюються захищати нас, тому не можна зупинятися підтримувати наших воїнів. Разом ми - сила! Кожна гривня, кожна участь мають величезне значення”, - додала вона.

Найбільшими кампаніями “Еспресо” 2024 року із допомоги ЗСУ були:

Збір коштів спільно з благодійним фондом Ірини Коваль на потреби 141-ої окремої бригада піхоти, які виконують завдання на Запорізькому напрямку.

Закупили рації та батареї, старлінки, біноклі, дальноміри, перископи, детектори виявлення дронів та інше обладнання.

Закупили рації та батареї, старлінки, біноклі, дальноміри, перископи, детектори виявлення дронів та інше обладнання. Бійці 12-го окремого загону спецпризначення отримали баггі для евакуації поранених. Менш, ніж за місяць ми зібрали 480 тисяч грн.

Понад 2,1 млн грн для воїнів 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

На фронт поїхали квадроцикли для евакуації поранених та підвезення боєприпасів.

Понад 2,1 млн грн для воїнів 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр". На фронт поїхали квадроцикли для евакуації поранених та підвезення боєприпасів. Майже 4 млн грн на "Очі перемоги". За ці гроші закуплені 163 дрони і 2 мавіки для взводу безпілотних авіаційних комплексів Сапсан у складі 93-ї бригади.

До ініціативи телеканалу “Еспресо” долучився фонд Петра Порошенка і подвоїв суму, зібрану нашими глядачами.

До ініціативи телеканалу “Еспресо” долучився фонд Петра Порошенка і подвоїв суму, зібрану нашими глядачами. У листопаді був закритий великий збір разом з благодійним фондом "Весна": Вдалося зібрати 3,5 млн грн за 3,5 місяці.

Бійцям Третьої окремої штурмової бригади, 110 та 47 бригад ЗСУ передали сучасні дрони та системи радіоелектронної боротьби.

Зібрали 4 млн на дрони для підрозділу ударних БПЛА 76-го батальйону 102-ї окремої бригади

Окрім допомоги на фронт, третю зиму поспіль працівники “Еспресо” регулярно влаштовують волонтерську кухню із виготовлення вітамінних сумішей для військових, які підтримують і зігрівають в осінньо-зимовий період.

Всі актуальні збори тут: https://espreso.tv/helpers

