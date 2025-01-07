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Волонтери.Еспресо: підсумки 2024 року

7 січня, 2025 вiвторок
14:44
волонтери Волонтерство Еспресо

Волонтерство - це наша з вами спільна робота, ми всі маємо робити її щодня! З цим твердженням солідарна вся наша команда. Понад 50 мільйонів гривень на ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення допомогли зібрати ви, наші глядачі та читачі. Низький уклін за кожен донат!

Зміст

Спільними зусиллями “Еспресо”, разом із колегами-волонтерами з дружніх громадських організацій та благодійних фондів, було відправлено на фронт 39 автівок, безліч дронів, РЕБів, приладів стеження і захисту та багато іншого. 

У холодну пору року разом з колегами та друзями власноруч виготовляємо вітамінні суміші для наших захисників влаштовуючи “Волонтерську кухню”.

“Наблизити перемогу України, підтримавши наших воїнів - це і честь, і громадянський обов’язок. Допомога нашим захисникам на фронті - важливий напрям роботи для “Еспресо”. На війні наші колеги, друзі, рідні… Ми робимо і робитимемо все, щоб їх підтримати”, - коментує генеральна директорка “Еспресо” Катерина Єрмолович.

Напередодні Нового року командуванням 76 батальйону, 102 бригади її було відзначено нагородою за волонтерську діяльність та постійну підтримку і допомогу.

Катерина Єрмолович

Катерина Єрмолович висловила вдячність нашим воїнам за можливість працювати, вчитися, жити. “Війна продовжується, і хлопці не втомлюються захищати нас, тому не можна зупинятися підтримувати наших воїнів. Разом ми - сила! Кожна гривня, кожна участь мають величезне значення”, - додала вона. 

Найбільшими кампаніями “Еспресо” 2024 року із допомоги ЗСУ були:

  • Збір коштів спільно з благодійним фондом Ірини Коваль на потреби 141-ої окремої бригада піхоти, які виконують завдання на Запорізькому напрямку. 
    Закупили рації та батареї, старлінки, біноклі, дальноміри, перископи, детектори виявлення дронів та інше обладнання.
  • Бійці 12-го окремого загону спецпризначення отримали баггі для евакуації поранених. Менш, ніж за місяць ми зібрали 480 тисяч грн. 
    Понад 2,1 млн грн для воїнів 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр".  
    На фронт поїхали квадроцикли для евакуації поранених та підвезення боєприпасів.
  • Майже 4 млн грн на "Очі перемоги". За ці гроші закуплені 163 дрони і 2 мавіки для взводу безпілотних авіаційних комплексів Сапсан у складі 93-ї бригади. 
    До ініціативи телеканалу “Еспресо” долучився фонд Петра Порошенка і подвоїв суму, зібрану нашими глядачами. 
  • У листопаді був закритий великий збір разом з благодійним фондом "Весна": Вдалося зібрати 3,5 млн грн за 3,5 місяці.
  • Бійцям Третьої окремої штурмової бригади, 110 та 47 бригад ЗСУ передали сучасні дрони та системи радіоелектронної боротьби.
  • Зібрали 4 млн на дрони для підрозділу ударних БПЛА 76-го батальйону 102-ї окремої бригади

Окрім допомоги на фронт, третю зиму поспіль працівники “Еспресо” регулярно влаштовують волонтерську кухню із виготовлення вітамінних сумішей для військових, які підтримують і зігрівають в осінньо-зимовий період.

Всі актуальні збори тут: https://espreso.tv/helpers 
 

Теги:
ЗСУ
Війна з Росією
волонтери і війна
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