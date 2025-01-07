Amazon зніме документальний фільм про Меланію Трамп 

Про це пише The Guardian.

Стримінговий сервіс від Amazon отримав ексклюзивні ліцензійні права на трансляцію, а пізніше цього року кінотеатральний випуск документалки про Меланію Трамп. Зйомки стрічки вже тривають.

У заяві компанії повідомляється, що фільм надасть глядачам "безпрецедентний погляд за лаштунки" життя колишньої та нової першої леді США, а також обіцяє "справді унікальну історію".

Наприкінці минулого року Меланія Трамп також видала однойменні мемуари. Її чоловік Дональд Трамп розпочинає другий президентський термін 20 січня 2025 року.

Фільм стане останнім зв’язком між засновником Amazon Джеффом Безосом і Дональдом Трампом. У грудні компанія оголосила про плани пожертвувати $1 млн на другу інавгурацію новообраного президента, а також повідомила, що транслюватиме цю подію на своєму сервісі Prime Video.

У минулому ці двоє чоловіків мали суперечки. Під час свого першого терміну Трамп критикував Amazon і виступав проти політичного висвітлення у Washington Post, яким володіє Безос. Але віднедавна він вибрав більш примирливий тон, оскільки Amazon та інші технологічні компанії прагнуть покращити свої стосунки з майбутнім президентом.

У грудні Безос висловив хвилювання з приводу можливих регулятивних скорочень у найближчі роки та сказав, що з оптимізмом дивиться на другий термін Трампа.

Цей фільм також стане першим проєктом Бретта Ратнера після того, як його звинуватили в сексуальних домаганнях кілька жінок, у тому числі акторка Олівія Манн, на початку руху #MeToo у листопаді 2017 року. Ратнер є режисером фільмів "Година пік", "Сім’янин", "Люди Ікс: Остання битва" та серіалу "Втеча".

Меланія Трамп, третя дружина Дональда Трампа, була загадковою фігурою відтоді, як її чоловік оголосив, що балотуватиметься на виборах 2016 року. Вона намагалася зберігати конфіденційність, навіть коли була першою леді, зосереджуючись на вихованні їхнього сина Беррона та просуванні своєї ініціативи "Будь найкращою", що підтримує "соціальне, емоційне та фізичне здоров’я дітей".