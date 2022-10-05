Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив у facebook.

За його словами, обмеження цін на нафту з Росії не стосуватиметься сировини, що постачається трубопроводами, а нові санкції також не торкнуться ядерної енергетики.

"Ми наполегливо вели переговори та домоглися того, що обмеження цін на нафту не поширюється на трубопровідні постачання нафти. Ми саме так купуємо нафту, необхідну для нашої енергетичної безпеки, а у разі надзвичайної ситуації воно також не поширюється на морський транспорт, який замінює трубопроводи", - написав Сіярто.

Він додав, що санкції не торкнуться й російської атомної енергетики та компаній, які працюють у цій сфері.

4 жовтня посли Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

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