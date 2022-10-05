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Через Угорщину ЄС не обмежить ціни на трубопровідну нафту з РФ у новому пакеті санкцій

5 жовтня, 2022 середа
09:56
Світ Петер Сіярто

ЄС задовольнив вимоги Угорщина та не обмежуватиме ціни на російську трубопровідну нафту у восьмому пакеті санкцій проти РФ

Про це міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив у facebook

За його словами, обмеження цін на нафту з Росії не стосуватиметься сировини, що постачається трубопроводами, а нові санкції також не торкнуться ядерної енергетики. 

"Ми наполегливо вели переговори та домоглися того, що обмеження цін на нафту не поширюється на трубопровідні постачання нафти. Ми саме так купуємо нафту, необхідну для нашої енергетичної безпеки, а у разі надзвичайної ситуації воно також не поширюється на морський транспорт, який замінює трубопроводи", - написав Сіярто.

Він додав, що санкції не торкнуться й російської атомної енергетики та компаній, які працюють у цій сфері.

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Економіка
ЄС
нафта
Угорщина
санкції проти Росії
війна з Росією
атомна енергетика
санкції ЄС проти Росії
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