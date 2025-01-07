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Головна Культура Wellboy випустив кліп та live-версію пісні "Себе немає"

Wellboy випустив кліп та live-версію пісні "Себе немає"

Дар'я Тарасова
7 січня, 2025 вiвторок
15:49
Культура На фото: Wellboy

Український музикант Антон Вельбой, який використовує сценічне імʼя Wellboy, презентував відео на пісню "Себе немає", яка увійшла до його мініальбому "тоша"

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Премʼєра відбулася на YouTube.

"Я жив у бурсі на Подолі і на третій день життя там, я вийшов і дивлюся музичний магазин. Пішов туди і мені чувак каже: "Ти по трубу?", я кажу: "Так, я по трубу!". І я взяв собі трубу, навчився на ній грати і тут я записав трубу", - написав Wellboy в instagram про пісню.

Композиція"Себе немає" увійшла до його нового EP "тоша".

 

Скандал між Антоном Вельбоєм та лейблом Papa Music

Після початку повномасштабного вторгнення музикант Антон Вельбой припинив співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем. У грудні 2022 року він підписав новий контракт з продюсерським центром Papa Music, створеним командою артистів і продюсерів, що працювали з проросійським продюсером.

Уже 12 квітня Антон Вельбой заявив про розрив співпраці з музичним лейблом та продюсерським центром Papa Music. Дострокове розірвання контракту зобовʼязує музиканта виплатити Papa Music $2 млн. Окрім цього співак не має права виконувати свої старі хіти, адже всі права на пісні належать лейблу. Так само йому довелося змінити сценічне імʼя на ANTON VELBOI. Пояснюючи це рішення в інтервʼю Аліні Доротюк, продюсер Євген Тріплов наголошував, що компанія інвестувала гроші, творчі здібності та час у Wellboy. Тож вважає, що матеріал, створений у процесі роботи, належить лейблу. 

Утім Антон повідомив, що планує і надалі співати свої хіти, але не з метою збагачення, а щоб збирати на ЗСУ. Це він і зробив 3 червня. 5 червня стало відомо, що експродюсер Антона Velboi судитиметься з ним через публічне виконання пісні "Гуси".

Нова продюсерка Марта Останкова зазначила, що шанс на досудове врегулювання конфлікту є в тому випадку, якщо сторони на це погодяться. Також у команді артиста не виключають імовірність викупити права не на весь репертуар, а на найпопулярніші хіти.

У червні лейбл Papa Music випустив трек "Документи у дії" під псевдонімом Wellboy.

На початку серпня Papa Music, з яким раніше співпрацював співак Антон Вельбой, випустив новий трек "Пустоцвіт" без відома артиста й створив відео з його діпфейком. Антон зауважив, що йому все одно, але він не зовсім розуміє, для чого лейбл це зробив, адже всі бачать, що це діпфейк.

22 листопада юрист лейбла Олександр Селіванов повідомив, що Вельбой програв суд проти музичного лейбла Papa Music і має сплатити $300 тис. Однак 28 листопада вони заінтригували повідомленням, що дійшли згоди.

30 листопада продюсерський центр оголосив про вирішення конфлікту з артистом, а сам співак отримав право повернутися до свого сценічного імені Wellboy.

 

 

Теги:
Новини
музика
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