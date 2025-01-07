РФ на війні проти України за 2024 рік втратила майже вдвічі більше військових, ніж за 2023 рік, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Так, згідно з повідомленням, від початку повномасштабного вторгнення загальне число російських втрат може перевищувати 790 тисяч.

У розвідці зазначили, що грудень 2024 року став особливо важким для Росії, оскільки саме в цей місяць було зафіксовано 48 670 втрат.

"Грудень став шостим місяцем поспіль, коли російські війська зазнали збільшення щомісячних загальних втрат", - додали у відомстві.

Середньодобові втрати російських військ у грудні досягли рекорду, склавши 1 570 військових, що також є новим максимумом за весь період війни. Зокрема, 19 грудня 2024 року було зафіксовано найбільшу кількість втрат за день — 2 200.

"Росія, ймовірно, продовжить зазнавати високих втрат і в січні 2025 року, продовжуючи атаки мотопіхоти на кількох напрямках", - підсумували у розвідці.