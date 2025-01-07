РФ на війні проти України за 2024 рік втратила майже вдвічі більше військових, ніж за 2023 рік, - британська розвідка
Згідно з підрахунками британської розвідки, втрати російської армії на війні проти України у 2024 році досягли 429 660 осіб, включно із загиблими й пораненими. Це майже вдвічі більше, ніж 252 940 втрат у 2023 році
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Так, згідно з повідомленням, від початку повномасштабного вторгнення загальне число російських втрат може перевищувати 790 тисяч.
У розвідці зазначили, що грудень 2024 року став особливо важким для Росії, оскільки саме в цей місяць було зафіксовано 48 670 втрат.
"Грудень став шостим місяцем поспіль, коли російські війська зазнали збільшення щомісячних загальних втрат", - додали у відомстві.
Середньодобові втрати російських військ у грудні досягли рекорду, склавши 1 570 військових, що також є новим максимумом за весь період війни. Зокрема, 19 грудня 2024 року було зафіксовано найбільшу кількість втрат за день — 2 200.
"Росія, ймовірно, продовжить зазнавати високих втрат і в січні 2025 року, продовжуючи атаки мотопіхоти на кількох напрямках", - підсумували у розвідці.
Внаслідок війни проти України російська економіка втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян.
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