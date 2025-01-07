Будинок Волтера Вайта з серіалу "Пуститися берега" виставили на продаж за $4 млн

Про це пише Hype Beast.

Навіть через більш як десять років після завершення серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad) будівля все ще приваблює туристів з усього світу. Фанати фотографуються на вулиці вдень і вночі, але більшість людей всередину не пускають. Будинком володіють Джоан Квінтана та її брати і сестри, які виросли в ньому. Їхні батьки, Френ і Луї Паділья, купили дім ще в 1973 році.

У 2006 році до родини навідалися члени команди проєкту "Пуститися берега" і попросили використовувати будинок для пілотної серії. Коли шоу стало популярним у всьому світі, до будинку почали приходити фанати. Спершу родина фотографувалася з ними, але з часом фанати стали загрозою.

"Близько 04:30 у двері подзвонили, моя мама встала і відчинила двері, а це був пакунок", — розповіла Кінтана.

Пакунок був адресований Волтеру Вайту, тож вони викликали вибухонебезпечну службу. З часом родина встановила паркан та камери, які сповіщають, коли хтось перебуває надворі. За словами родини, в середньому приїжджає 300 машин на день.

Серед інших проблем з фанатами - людина, яка пропонувала їм $1000, щоб поплавати в басейні, і ті, кого обдурили, змусивши повірити, що вони можуть провести ніч у знаменитому маєтку. Усе це заважало родині, адже Френ і Луї Паділья хворіли, а фанати заважали їм.

"Ніхто не знав, що було двоє дуже хворих людей, які врешті-решт перебували в хоспісі і померли", — поділилась Кінтана.

За підрахунками Zillow, будинок коштував би менш як $350 тис., але родина припускає, що це більше не буде сімейним будинком.

"Сподіваюся, вони зроблять те, чого хочуть фанати. Вони хочуть BnB, вони хочуть музей, вони хочуть доступ до нього. Тож уперед", - додала Кінтана.

